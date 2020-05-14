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Η ΚΑΜΠΑΛ ΜΑΣ ΦΤΥΝΕΙ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΡΑΓΙΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ...ΚΑΛΠΗ!
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277 views • May 14, 2020
Η ΚΑΜΠΑΛ ΜΑΣ ΦΤΥΝΕΙ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΡΑΓΙΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ...ΚΑΛΠΗ!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!! Μετά από τόσα παθήματα ο όχλος της "Ελλάδας"
συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο.....ψάχνουν ΣΩΤΗΡΑ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΟΥ Fb 😱
όπου τους πουλάνε φύκια για μεταξωτές...μάσκες
με στόχο ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ να γινουν ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ...ΜΠΙΛ ΓΚΕΙΤΖ !!!ΕΔΩ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΑΥΤΟΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!! Μετά από τόσα παθήματα ο όχλος της "Ελλάδας"
συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο.....ψάχνουν ΣΩΤΗΡΑ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΟΥ Fb 😱
όπου τους πουλάνε φύκια για μεταξωτές...μάσκες
με στόχο ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ να γινουν ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ...ΜΠΙΛ ΓΚΕΙΤΖ !!!ΕΔΩ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΑΥΤΟΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
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