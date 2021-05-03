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O κύριος Αυγολέμονος.. "Γι αυτό να ξέρεις.. δεν πουλιώνται όλα και δεν αγοράζονται..."
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433 views • May 03, 2021
" Ο τίτλος του βίντεο έπρεπε να λέγεται ,Πως να τελειώσετε το πανεπιστήμιο σε 40 λεπτά.."
Nicholas Christophorou "Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα χέρι που αμα ντρεσάριζε σφαλιάρα στη λαχαναγορά σειώντουσαν τα καντήλια στην Αγία Μαρίνα στον Υμηττό, ενα βλέμμα κι ένα παρουσιαστικό που δε σήκωνε καουμποϊλίκια, κι όμως η φωνή του και το δίκαιο λαϊκό χιούμορ ήταν το μεγάλο του όπλο σε κάθε διαμάχη ο αντίπαλος έφευγε με το κοινό να γελάει με τα χάλια του αφού ο αυγολέμονος τονίζει με θεατρικό τρόπο κάθε αγκάθι περιπαίζοντας τον... Βγαλμένος μέσα από "τα παιδιά της πιάτσας" και τις "ιστορίες πίσω από τα κάγκελα" του συγγραφέα Νίκου Τσιφόρου", απόσταγμα της λαϊκής σοφίας με κατανόηση στα ανθρώπινα πάθη και φιλότιμο χωρίς ψευτοπερηφάνειες, είναι ελάχιστα από όσα μπορει να διακρίνει κάποιος στον αυθεντικό αυτό χαρακτήρα. "
Nicholas Christophorou "Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα χέρι που αμα ντρεσάριζε σφαλιάρα στη λαχαναγορά σειώντουσαν τα καντήλια στην Αγία Μαρίνα στον Υμηττό, ενα βλέμμα κι ένα παρουσιαστικό που δε σήκωνε καουμποϊλίκια, κι όμως η φωνή του και το δίκαιο λαϊκό χιούμορ ήταν το μεγάλο του όπλο σε κάθε διαμάχη ο αντίπαλος έφευγε με το κοινό να γελάει με τα χάλια του αφού ο αυγολέμονος τονίζει με θεατρικό τρόπο κάθε αγκάθι περιπαίζοντας τον... Βγαλμένος μέσα από "τα παιδιά της πιάτσας" και τις "ιστορίες πίσω από τα κάγκελα" του συγγραφέα Νίκου Τσιφόρου", απόσταγμα της λαϊκής σοφίας με κατανόηση στα ανθρώπινα πάθη και φιλότιμο χωρίς ψευτοπερηφάνειες, είναι ελάχιστα από όσα μπορει να διακρίνει κάποιος στον αυθεντικό αυτό χαρακτήρα. "
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