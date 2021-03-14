π.Νικολάου Μανώλη: «Ζωή εκτός Παραδείσου»

Ἀνακοίνωση ὁμιλίας πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη



Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα του ο άνθρωπος, σε ποιό σημείο βρίσκεται το σπουδαιότερο πράγμα για αυτόν. Βρίσκεται κοντά στο στομάχι του ή βρίσκεται όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, στην καρδιά του;

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr



Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 14/3/2021 στις 10:30​ πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.



Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 14 Μαρτίου 2021, στίς 10:30​ πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ζωή ἐκτός Παραδείσου».