B.I.G. Interview с Александром Лукинским о его Авторской методике «Отражение»

Boris Grinblat 139 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

54 views • March 29, 2022





📨 Последнее время нам очень многие пишут в связи с текущей обстановкой Пишут люди, имеющие разный взгляд на то, что сейчас происходит. У некоторых из них, реакция на происходящие события настолько сильная, что перекрывает все другие моменты жизни. И вот о том, как рационально распорядится эмоционально-психологической энергией расскажет Александр. Нам надо знать, как на все это реагировать, как жизнь в этот момент и дальше. Этот эфир будет полезен тем, у кого нынешняя ситуация отбирает много внимания и энергии.



Сайт Александра www.lookinsky.com

Страница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм



⬇ Предыдущие выпуски B.I.G. Interview

 B.I.G. Interview с Мамой Евы, победившей опухоль мозга

 B.I.G. Interview с Романом Лихачевым про питание по Аюрведе

 B.I.G. Interview о действии Golden Reishi

 B.I.G. Interview с Нурболом Абишевым о IPT и Салиномицине

 B.I.G. Interview о интегративном патронажном сервисе для онкопациентов



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Также вы можете заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Стоимость с учетом доставки по России составляет 1150 руб. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. Заказать книгу с автографом автора можно по этой ссылке: 💥 Александр разработал очень актуальную, интересную и, что немаловажно, практически применимую методику работы с эмоционально-психологическими ресурсами.📨 Последнее время нам очень многие пишут в связи с текущей обстановкой Пишут люди, имеющие разный взгляд на то, что сейчас происходит. У некоторых из них, реакция на происходящие события настолько сильная, что перекрывает все другие моменты жизни. И вот о том, как рационально распорядится эмоционально-психологической энергией расскажет Александр. Нам надо знать, как на все это реагировать, как жизнь в этот момент и дальше. Этот эфир будет полезен тем, у кого нынешняя ситуация отбирает много внимания и энергии.Сайт Александра www.lookinsky.comСтраница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/ ⬇ Предыдущие выпуски B.I.G. Interview B.I.G. Interview с Мамой Евы, победившей опухоль мозга https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-mamoy-evy/  B.I.G. Interview с Романом Лихачевым про питание по Аюрведе https://medalternativa.info/video/b-i-g-interview-pro-pitanie/  B.I.G. Interview о действии Golden Reishi https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-o-golden-reishi/  B.I.G. Interview с Нурболом Абишевым о IPT и Салиномицине https://medalternativa.info/our/klinika-v-kazahstane/  B.I.G. Interview о интегративном патронажном сервисе для онкопациентов https://medalternativa.info/our/servis-dlya-onkopatsientov/ 📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info🤝 Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить перевод новых материалов, вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate ⏬ Подписывайтесь на наши группы:— ВКонтакте https://vk.com/medalternativainfo — Одноклассники https://ok.ru/medalternativa — Телеграм https://t.me/medalternativa_info— Rutube, https://rutube.ru/channel/24221061/ — Brighteon, https://www.brighteon.com/channels/grinblat — YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo ❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать книгу Бориса Гринблата «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit Также вы можете заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Стоимость с учетом доставки по России составляет 1150 руб. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо. Заказать книгу с автографом автора можно по этой ссылке: https://borisandinga.com/books Keywords reflectionbig interviewalexander lukinsky

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