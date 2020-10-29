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Libertad de Expresion. No al borrado de Videos de YouTube.
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2 views • October 29, 2020
Libertad de Expresion. No al borrado de Videos de YouTube. Pueden calificar videos de tendenciosos, difamantes, incorrectos, Pero no pueden borrar todo, incluyendo los links, titulos y autores, por lo menos para acordarse de que trataban y poder incluirlos en futuros debates. Lo que hacen es ilegal. Si Youtube gana dinero de publicar videos que pueden hipnotizarnos y obligarnos a cometer delitos. Ellos mismos no pueden desaparecerlos. Los videos una vez publicados pertenecen a la humanidad. Son pruebas, son evidencias de la libertad de pensamiento y expresion que tenemos. No a la ilegal censura de la Mafia Mundial!
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