Parte 1/10 - El mensaje místico que Jesús ocultó en su Nuevo Testamento, aquí revelado.
NoLesTenemosMiedo
NoLesTenemosMiedo
10 views • 1 day ago

Según el Nuevo Testamento, 2000 años atrás, el Maestro Jesús habló en parábolas diciendo muchas curiosas y perturbadoras cosas, anunciando incluso que parte de su mensaje lo ha ocultado a la espera de poder ser revelado.

¿A qué se debe que en estos 2000 años de cristianismo dichas autoridades religiosas no le han claramente advertido a sus fieles cuáles son aquellas palabras y significados que Jesús habló en parábolas para que no se conviertan, no sean perdonados y él los sane?

Y ¿cuáles son aquellas cosas que Jesús escondió las cuales se deben conocer y salir a la luz?

En esta obra, entre muchas otras cosas, NO se replica el clásico sentido físico que representa la letra muerta del dogma religioso canónico profesado durante estos 2000 años por el hombre, sino que se revela la Palabra Viva que implica el profundo y verdadero significado místicos respecto a lo que Jesús se refiere a “tener que pasar por un bautismo”, un “renacer”, un “resucitar de entre los muertos”.

¿Las autoridades religiosas cristianas y los eruditos teólogos en general -haciéndolo de manera honesta y coherente-, podrán refutar el mensaje metafísico presente en los Cuatro Evangelios Canónicos del Nuevo Testamento que ahora, en esta obra, se está revelando?

A partir de ahora, donde tenemos a disposición el conocimiento práctico del verdadero mensaje oculto y metafísico de Jesús, ¿qué vamos a hacer al respecto?

¡Dejemos de seguir creando nuestro propio infierno en la Tierra!

¡Seamos dignos de recuperar el cielo que nos pertenece!

Que nuestro propósito de vida sea alcanzar el cielo y nuestra vida eterna, y que nada nos sea imposible:

Que realmente logremos ser dueños y recuperar el control de nuestra vida.

Que, en esta vida terrenal, logremos cultivar buenos frutos y acumular tesoros celestiales.

 

Tráiler – Presentación – Introducción

https://drive.google.com/file/d/1AqTkyK8WPD5wEkCrQY9bxiLVMmKbDS4m/view?usp=drive_link

jesusreligionfilosofiapsicologiamisticismometafisicasalvaciongaston cornu labatsantiago cavigliavida eternafin de los tiemposmensaje oculto reveladonuevo testamentoevangelios canonicosmensaje esotericoparabolasfinal de los tiemposreino de los cielos
