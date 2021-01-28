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ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΑΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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571 views • January 28, 2021
Ενώ κάθε μέρα οι αποκαλύψεις είναι πρωτοφανείς και όλο και περισσότεροι παύουν να τρομάζουν με αυτό τον υπεριό οι κυβερνήσεις ανα τον κόσμο εν παραλλήλω επιμένουν να επιβάλλουν όλο και αυστηρότερα μέτρα και εγκλεισμούς. Σαν συνέπεια έχει διάφορες από αυτές να είναι σε κατάπτωση και σε ορισμένες χώρες έχουν ξεκινήσει επεισόδια. Με αποκορύφωμα την Ολλανδία όλη που έχουν βάλει φωτιά μεχρι και σε ένα κέντρο από εκείνα που έκαναν ψευτοτεστ.

Ως προνοητικό πνεύμα λοιπόν ο κούλης και για να μας προστατέψει από τη διασπορά του μεταϊου αυτού, αφού πήρε τα μέτρα του, πρώτα καθόρισε τους κανονισμούς με τους οποίους θα μας δίνει την άδεια να συνερχόμαστε, και στη συνέχεια το απαγόρευσε εντελώς. Για να είμαστε ευγνώμονες σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνει κανένα “βήμα πίσω” αν μπολιαστούμε.

Κι έτσι λοιπόν η ολοκληρωτική του ατζέντα εξαπλώνεται φοβερή και ανυποχώρητη μπροστά στα μάτια μας με τρόπους ως και χειρότερους από ότι είχαμε φανταστεί. Μέσα στα πολλά της πλοκάμια που πάνε να αρπάξουν τη νόηση μας, εμείς με ακρίβεια διακρίνουμε την κοινή αρχή και το κυρίαρχο μέσο της παρατηρώντας πως η αντίληψη αυτού είναι το σκαλί που θα μας οδηγήσει σε οψεις της ζωής μας που ποτέ αυτός δεν θα ήθελε να κοιτάξουμε.

Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr

Κανάλι Telegram:
https://t.me/angelokar

Προφιλ Facebook:
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/

Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6

Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg

Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos

Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ

Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν εδώ από κάτω και είναι εδώ:
https://angelokarageorgos.gr/sta-hnaria-tis-aoratis-pigis-tou-aoratou-ehthrou

Zo ging het eraan toe in Eindhoven | Omroep Brabant
https://youtu.be/zLwzkp6QD90

Unpopular COVID rules prompt mass riots in Netherlands
https://youtu.be/qPjt-0O_nEc

Rioting Dutch youths torch COVID testing center
https://www.dw.com/en/rioting-dutch-youths-torch-covid-testing-center/a-56329339

ΠΕΦΤΟΥΝ …..ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ..σε Αϊντχόβεν, Άμστερνταμ και Χάγη BINTEO ΦΩΤΟ
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Anti-lockdown riots plague Netherlands for the third night
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COPENAGHEN & AALBORG, DENMARK: Anti-lockdown protests
https://www.facebook.com/1492687881/videos/10226082328713399/

Lebanon riots | Tear gas and clashes as anti-govt protest over COVID lockdown turns violent
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Μακρή για μαθητές: Πρόστιμα σε όσους κάθονται σε πλατείες μετά το μάθημα
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China builds 'quarantine city' within days to stamp out local coronavirus outbreaks
https://youtu.be/hOUVf1_PjSY

Του ξέφυγε, τον κόψανε, το μάζεψε...Δειτε κ πρώτα γελαστε και μετά κλάφτε…
https://youtu.be/Cf9wMZYGgcE

Πριν αρχίσει το σόου…
https://www.facebook.com/ioannis.kalfopoulos/videos/10218500995422859/

They have blood on their hands' Furious doctor blasts people who break the Covid rules
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/they-blood-hands-furious-doctor-19545450
Keywords
vaccinesanalysisconspiracycoronavirus
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