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ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΟΡΑΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
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571 views • January 28, 2021
Ενώ κάθε μέρα οι αποκαλύψεις είναι πρωτοφανείς και όλο και περισσότεροι παύουν να τρομάζουν με αυτό τον υπεριό οι κυβερνήσεις ανα τον κόσμο εν παραλλήλω επιμένουν να επιβάλλουν όλο και αυστηρότερα μέτρα και εγκλεισμούς. Σαν συνέπεια έχει διάφορες από αυτές να είναι σε κατάπτωση και σε ορισμένες χώρες έχουν ξεκινήσει επεισόδια. Με αποκορύφωμα την Ολλανδία όλη που έχουν βάλει φωτιά μεχρι και σε ένα κέντρο από εκείνα που έκαναν ψευτοτεστ.
Ως προνοητικό πνεύμα λοιπόν ο κούλης και για να μας προστατέψει από τη διασπορά του μεταϊου αυτού, αφού πήρε τα μέτρα του, πρώτα καθόρισε τους κανονισμούς με τους οποίους θα μας δίνει την άδεια να συνερχόμαστε, και στη συνέχεια το απαγόρευσε εντελώς. Για να είμαστε ευγνώμονες σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνει κανένα “βήμα πίσω” αν μπολιαστούμε.
Κι έτσι λοιπόν η ολοκληρωτική του ατζέντα εξαπλώνεται φοβερή και ανυποχώρητη μπροστά στα μάτια μας με τρόπους ως και χειρότερους από ότι είχαμε φανταστεί. Μέσα στα πολλά της πλοκάμια που πάνε να αρπάξουν τη νόηση μας, εμείς με ακρίβεια διακρίνουμε την κοινή αρχή και το κυρίαρχο μέσο της παρατηρώντας πως η αντίληψη αυτού είναι το σκαλί που θα μας οδηγήσει σε οψεις της ζωής μας που ποτέ αυτός δεν θα ήθελε να κοιτάξουμε.
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Zo ging het eraan toe in Eindhoven | Omroep Brabant
https://youtu.be/zLwzkp6QD90
Unpopular COVID rules prompt mass riots in Netherlands
https://youtu.be/qPjt-0O_nEc
Rioting Dutch youths torch COVID testing center
https://www.dw.com/en/rioting-dutch-youths-torch-covid-testing-center/a-56329339
ΠΕΦΤΟΥΝ …..ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ..σε Αϊντχόβεν, Άμστερνταμ και Χάγη BINTEO ΦΩΤΟ
https://dimpenews.com/2021/01/24/%cf%80%ce%b5%cf%86%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%87%ce%b1%ce%bf%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%b3%ce%b5%cf%81%cf%83%ce%b7/
Anti-lockdown riots plague Netherlands for the third night
https://youtu.be/UmPYI1_puxM
COPENAGHEN & AALBORG, DENMARK: Anti-lockdown protests
https://www.facebook.com/1492687881/videos/10226082328713399/
Lebanon riots | Tear gas and clashes as anti-govt protest over COVID lockdown turns violent
https://youtu.be/tTSO8D2pfCY
Το σχέδιο για τις πορείες: Επιτήρηση με κάμερες, drones, ελικόπτερα -Πώς θα αξιολογείται η επικινδυνότητά τους
https://www.iefimerida.gr/ellada/shedio-poreies-sygkentroseis-megethi-synathroiseon
Αιφνίδια απαγόρευση συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα – Η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ
https://www.libre.gr/aifnidia-apagoreysi-sygkentroseon-s/
Διαδήλωση στο Μόναχο παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας
https://www.bavariagr.de/diadilosi-sto-monacho-para-tin-apagorefsi-tis-kykloforias/
Νέο σχέδιο για ψώνια με χρονόμετρο – Πώς θα «μπλοκάρουν» τους πονηρούς των SMS
https://www.newsit.gr/ellada/neo-sxedio-gia-psonia-me-xronometro-pos-tha-mplokaroun-tous-ponirous-ton-SMS/3207840/
Κίνα: Ξεχάστε τα τεστ από τη... μύτη - Πιο αποτελεσματικά τα πρωκτικά
https://www.enikos.gr/international/761374/kina-xechaste-ta-test-apo-tin-myti-pio-apotelesmatika-ta-proktika
1 Φεβρουαρίου αρχίζουν τα τεστ στα σχολεία...... Γονείς πάρτε την ευθύνη το παιδιών σας ......
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2969562306698027&;set=gm.711852369521253
Μακρή για μαθητές: Πρόστιμα σε όσους κάθονται σε πλατείες μετά το μάθημα
https://youtu.be/y9B2Yh1ILMY
Μητσοτάκης στη διαδικτυακή Σύνοδο του Νταβός. «Τέλη άνοιξης-αρχές καλοκαιριού επιστρέφουμε σε μερική κανονικότητα-Μας «πόνεσε» οικονομικά το δεύτερο lockdown»...
http://www.mixanitouxronou.gr/mitsotakis-sti-diadiktyaki-synodo-toy-ntavos-quot-teli-anoixis-arches-kalokairioy-epistrefoyme-se-meriki-kanonikotita/
Ρουμάνος υπουργός πήγε να εμβολιαστεί με πουκάμισο βγαλμένο από το ΑΜΑΝ Telemarketing
https://www.news247.gr/viral/roymanos-ypoyrgos-pige-na-emvoliastei-me-poykamiso-vgalmeno-apo-to-aman-telemarketing.9119802.html
China builds 'quarantine city' within days to stamp out local coronavirus outbreaks
https://youtu.be/hOUVf1_PjSY
Του ξέφυγε, τον κόψανε, το μάζεψε...Δειτε κ πρώτα γελαστε και μετά κλάφτε…
https://youtu.be/Cf9wMZYGgcE
Πριν αρχίσει το σόου…
https://www.facebook.com/ioannis.kalfopoulos/videos/10218500995422859/
They have blood on their hands' Furious doctor blasts people who break the Covid rules
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/they-blood-hands-furious-doctor-19545450
Ως προνοητικό πνεύμα λοιπόν ο κούλης και για να μας προστατέψει από τη διασπορά του μεταϊου αυτού, αφού πήρε τα μέτρα του, πρώτα καθόρισε τους κανονισμούς με τους οποίους θα μας δίνει την άδεια να συνερχόμαστε, και στη συνέχεια το απαγόρευσε εντελώς. Για να είμαστε ευγνώμονες σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνει κανένα “βήμα πίσω” αν μπολιαστούμε.
Κι έτσι λοιπόν η ολοκληρωτική του ατζέντα εξαπλώνεται φοβερή και ανυποχώρητη μπροστά στα μάτια μας με τρόπους ως και χειρότερους από ότι είχαμε φανταστεί. Μέσα στα πολλά της πλοκάμια που πάνε να αρπάξουν τη νόηση μας, εμείς με ακρίβεια διακρίνουμε την κοινή αρχή και το κυρίαρχο μέσο της παρατηρώντας πως η αντίληψη αυτού είναι το σκαλί που θα μας οδηγήσει σε οψεις της ζωής μας που ποτέ αυτός δεν θα ήθελε να κοιτάξουμε.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι Telegram:
https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook:
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν εδώ από κάτω και είναι εδώ:
https://angelokarageorgos.gr/sta-hnaria-tis-aoratis-pigis-tou-aoratou-ehthrou
Zo ging het eraan toe in Eindhoven | Omroep Brabant
https://youtu.be/zLwzkp6QD90
Unpopular COVID rules prompt mass riots in Netherlands
https://youtu.be/qPjt-0O_nEc
Rioting Dutch youths torch COVID testing center
https://www.dw.com/en/rioting-dutch-youths-torch-covid-testing-center/a-56329339
ΠΕΦΤΟΥΝ …..ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ..σε Αϊντχόβεν, Άμστερνταμ και Χάγη BINTEO ΦΩΤΟ
https://dimpenews.com/2021/01/24/%cf%80%ce%b5%cf%86%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%87%ce%b1%ce%bf%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%b3%ce%b5%cf%81%cf%83%ce%b7/
Anti-lockdown riots plague Netherlands for the third night
https://youtu.be/UmPYI1_puxM
COPENAGHEN & AALBORG, DENMARK: Anti-lockdown protests
https://www.facebook.com/1492687881/videos/10226082328713399/
Lebanon riots | Tear gas and clashes as anti-govt protest over COVID lockdown turns violent
https://youtu.be/tTSO8D2pfCY
Το σχέδιο για τις πορείες: Επιτήρηση με κάμερες, drones, ελικόπτερα -Πώς θα αξιολογείται η επικινδυνότητά τους
https://www.iefimerida.gr/ellada/shedio-poreies-sygkentroseis-megethi-synathroiseon
Αιφνίδια απαγόρευση συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα – Η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ
https://www.libre.gr/aifnidia-apagoreysi-sygkentroseon-s/
Διαδήλωση στο Μόναχο παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας
https://www.bavariagr.de/diadilosi-sto-monacho-para-tin-apagorefsi-tis-kykloforias/
Νέο σχέδιο για ψώνια με χρονόμετρο – Πώς θα «μπλοκάρουν» τους πονηρούς των SMS
https://www.newsit.gr/ellada/neo-sxedio-gia-psonia-me-xronometro-pos-tha-mplokaroun-tous-ponirous-ton-SMS/3207840/
Κίνα: Ξεχάστε τα τεστ από τη... μύτη - Πιο αποτελεσματικά τα πρωκτικά
https://www.enikos.gr/international/761374/kina-xechaste-ta-test-apo-tin-myti-pio-apotelesmatika-ta-proktika
1 Φεβρουαρίου αρχίζουν τα τεστ στα σχολεία...... Γονείς πάρτε την ευθύνη το παιδιών σας ......
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2969562306698027&;set=gm.711852369521253
Μακρή για μαθητές: Πρόστιμα σε όσους κάθονται σε πλατείες μετά το μάθημα
https://youtu.be/y9B2Yh1ILMY
Μητσοτάκης στη διαδικτυακή Σύνοδο του Νταβός. «Τέλη άνοιξης-αρχές καλοκαιριού επιστρέφουμε σε μερική κανονικότητα-Μας «πόνεσε» οικονομικά το δεύτερο lockdown»...
http://www.mixanitouxronou.gr/mitsotakis-sti-diadiktyaki-synodo-toy-ntavos-quot-teli-anoixis-arches-kalokairioy-epistrefoyme-se-meriki-kanonikotita/
Ρουμάνος υπουργός πήγε να εμβολιαστεί με πουκάμισο βγαλμένο από το ΑΜΑΝ Telemarketing
https://www.news247.gr/viral/roymanos-ypoyrgos-pige-na-emvoliastei-me-poykamiso-vgalmeno-apo-to-aman-telemarketing.9119802.html
China builds 'quarantine city' within days to stamp out local coronavirus outbreaks
https://youtu.be/hOUVf1_PjSY
Του ξέφυγε, τον κόψανε, το μάζεψε...Δειτε κ πρώτα γελαστε και μετά κλάφτε…
https://youtu.be/Cf9wMZYGgcE
Πριν αρχίσει το σόου…
https://www.facebook.com/ioannis.kalfopoulos/videos/10218500995422859/
They have blood on their hands' Furious doctor blasts people who break the Covid rules
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/they-blood-hands-furious-doctor-19545450
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