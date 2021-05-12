Γέρων Παρθένιος: Δεν θα δώσω σε κανέναν ευλογία να πάει να κάνει το εμβόλιο

Γέρων Παρθένιος: Δεν θα δώσω σε κανέναν ευλογία να πάει να κάνει το εμβόλιοὉ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὅρους Γέροντας Παρθένιος, μίλησε στὴν τράπεζα τῆς Μονῆς μετὰ τὴν ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων. Ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἀναφέρθηκε καὶ σὲ ἐπίκαιρα θέματα ὅπως αὐτὸ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τοῦ ἐμβολίου. Ἐνδεικτικὰ εἶπε:«Ἐμεῖς πάντοτε πρέπει νὰ ἔχουμε τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ νὰ εἴμαστε πάντα ὁμολογητές, νὰ ὁμολογοῦμε τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ.Σᾶς τὰ λέω μὲ ἀγάπη αὐτὰ τὰ πράγματα καὶ σᾶς λέω τὸ πιστεύω μου. Ἐγὼ δὲν θὰ δώσω σὲ κανέναν εὐλογία νὰ πάει νὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο! Εἶμαι κατὰ τοῦ ἐμβολίου! Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο; Μοῦ εἶπε ἄνθρωπος ποὺ δὲν εἶναι οὔτε χριστιανός: “μὴ κάνετε αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο, ὅσοι κάνουν αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο σὲ λίγα χρόνια θὰ ΄ναι καταδικασμένοι”. Δὲν ξέρω ἐγώ, οὔτε κρίνω, οὔτε εἶμαι κριτής, ἀλλὰ ἐγὼ προσωπικὰ αὐτὸ δὲν τὸ δέχομαι. Τὸ θεωρῶ ἀπάτη, τὸ θεωρῶ ἐκβιασμό, νὰ ποῦμε.Πολλοὶ ἔχουν φόβο καὶ τρόμο μὴ τοὺς πιάσει ἡ ἀσθένεια. Ἐγὼ δὲν ἔχω οὔτε φόβο, οὔτε τρόμο. Ὅπως ὁ Ἅγιος Παΐσιος ποὺ ἦταν Ἁγιορείτης, ποὺ δεήθηκε στὸν Θεὸ νὰ τοῦ ἔρθει καρκίνος, γιατί λυπόταν τὸν κόσμο ποὺ πήγαινε καὶ τοὺς συμβούλευε. Καὶ πέθανε μὲ καρκίνο καὶ δόξαζε τὸν Θεό. Ἐγὼ τὸ θεωρῶ αὐτό, σᾶς τὸ λέω μὲ ἀγάπη, μία εὐλογία. Θὰ ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς νὰ πεθάνω ἀπ΄ τὴν ἀρρώστια καὶ νὰ μὲ πιάσει, σὲ 4 - 5 μέρες νὰ τελειώσω, θὰ φύγω μὲ ὅλη μου τὴν χαρὰ καὶ μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη. Γιατί πιστεύω μὲ αὐτὸ θὰ μοῦ οἰκονομήσει ὁ Θεὸς τὴν σωτηρία μου. Οὔτε θὰ δώσω ποτὲ εὐλογία σὲ κανέναν (νὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο).Τί νὰ πῶ σὰν χριστιανός, ἀφοῦ οἱ δεσποτάδες νὰ ποῦμε, ποὺ εἶναι ἀρχιερεῖς, ποὺ εἶναι γραμματισμένοι, δηλαδὴ προκλητικὰ νὰ ποῦμε πάνε (νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο), ἂς πᾶνε… Ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος.. Ἐγὼ ἔχω τόσο πιστεύω, ἐγὼ ὁμολογῶ ὅτι αὐτὸ κρύβει μέσα.. φέρνει τὴν παγκοσμιοποίηση…».