Sodoma y Gomorra IsReal: Los jóvenes merecen una rebelión saludable - US Spanish Audio

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La pobre mayoría de la humanidad merece justicia
Ron Wyatt redescubrió el verdadero sitio de Sodoma y Gomorra, que también es afirmado por el historiador romano Josefo. ¿¡Pero esto es contrario a lo que enseñan casi todos los seminarios!? ¿Por qué se esconde esta joya de la historia? Ron Wyatt hizo muchos otros grandes descubrimientos como arqueólogo autofinanciado (aficionado). Dios trabaja a través de los humildes para compartir Su Gloria y ayudar a más Personas. ¡Dios lo bendiga y lo transmita, en el nombre de Cristo!
Descarga gratuita de la Biblia en audio en más de 500 idiomas: https://faithcomesbyhearing.com
¡Las inscripciones tamúdicas en Jebel el Lawz fueron traducidas y describen un BECERRO DERRETIDO! Se encuentran junto a la menorá que descubrió el Dr. Kim.
http://www.antiguo-hebreo.org/media_menorah.html
SODOMA Y GOMORRA: Museo Wyatt
https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah
Sodoma y Gomorra - Las Ciudades de la Llanura - La ceniza y el azufre son recordatorios del evento ardiente
https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm
"Monte Sinaí en Arabia" Gálatas 4:25
https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm
viajar en Arabia Saudita al Monte Sinaí y otros sitios: www.arkdiscovery.com/travel.htm
El Cairo a Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo
Nuweiba a Arabia: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE
Split Rock y Elim: https://www .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4
Monte Sinaí y altar del becerro de oro: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks
PatternsOfEvidence.com lanzó su película Red Sea Miracle II en Red Sea Crossing - Mt. Sinai próximamente y contará con Jebel el Lawz
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