Кто создал мир таким, когда все поедают друг друга. В.ПреобРАженская. Из Книги «Чудо Познания». Читает Автор

Из Книги Виктории ПреобРАженской «Чудо Познания».
Текстовая версия: «Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 140» — https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-140
«Вопрос: Матерь Мира, как устроен в этом мире круговарот в приРАде, кто его таким создал, когда все в этом мире поедают друг друга? От мельчайших созданий до человека. Ведь в Высших Мирах этого же нет! Ведь там друг друга не едят и не убивают! Как смог появиться на Земле такой принцип уничтожения друг друга? Сам понимаю, что это не нормально и не естественно, а более можно было бы назвать противоестественным! Но в возприятии большинства землян — это нормально.
Ответ Матери Мира: Всё самое мерзкое вылезло на поверхность. Идёт уничтожение всего живого. Принцип поедания высшим низшего, сильным слабого в биологической цепочке живых организмов — закономерен. Так шло приспособление к жизни в земных условиях вампиризма. Кто придумал? Наверное, сами же живущие на Земле. Ибо только плоть нуждается в плотской еде: будь то плод, растение или животное. В Духовных Обителях — Питание энергетическое и Световое. Там с помощью Фохатической Энергии идёт самовозстановление всего окружающего пространства. Здесь же — одно без другого существовать не может. Чем питаться животному? А насекомым? А простейшим? А человеку? Даже вегетарианцы и фруктоеды едят плоть низшего вида второй ступени. Поэтому, в мире кривых зеркал всё произходит именно так.»
