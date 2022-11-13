Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ "ΠΕΘΑΝΕ ΞΑΦΝΙΚΑ" - Προβολή στις 21 Νοεμβρίου 2022

Η νέα ταινία του Στιού Πίτερς (Stew Peters), Πέθανε Ξαφνικά (Died Suddenly), θα κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου 2022. Το ντοκιμαντέρ διερευνά την έξαρση των αιφνίδιων θανάτων σε εμβολιασμένα άτομα και περιλαμβάνει εξηγήσεις από γιατρούς, επιστήμονες και ταριχευτές σχετικά με το τι πιστεύουν ότι συμβαίνει και γιατί πιστεύουν ότι συμβαίνει.





Γιατί δεν τους πιστεύουμε ποτέ; Για αιώνες, η παγκόσμια ελίτ μεταδίδει τις προθέσεις της να μειώσει τον πληθυσμό του κόσμου - μέχρι του σημείου όπου τους έχει χαράξει σε πέτρα. Και όμως... ποτέ δεν φαίνεται να τους πιστεύουμε. Σε αυτό το αποκλειστικό αφιέρωμα του Δικτύου Στιού Πίτερς, οι βραβευμένοι σκηνοθέτες των ταινιών WATCH THE WATER και THESE LITTLE ONES παρουσιάζουν την αλήθεια για τη μεγαλύτερη συνεχιζόμενη μαζική γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας.





------------------------------------------





Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:





1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND