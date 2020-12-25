Plandemia 2 INDOCTORNATION

Guiado por el meticuloso trabajo del Dr. David E. Martin, Plandemic II: Indoctornation, rastrea un rastro de dinero de tres décadas que lleva directamente a los actores clave detrás de la pandemia de COVID 19. David Martin es el creador del primer índice cuantitativo de acciones públicas del mundo: el CNBC IQ100. Se desempeñó como Presidente de Innovación Económica para la Organización Intergubernamental de Energía Renovable afiliada a la ONU y se ha desempeñado como asesor de numerosos Bancos Centrales, foros económicos globales, el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, y gobiernos nacionales. El Dr. Martin ha sido pionero en programas globales para llevar la transparencia corporativa y del mercado de valores a las industrias extractivas multinacionales y ha sido fundamental para llevar ante la justicia a los criminales de cuello blanco más grandes del mundo.