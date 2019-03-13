[13 مارس 2019 ] تطبيق ساعة الأرض المسطحة للشمس و القمر و الأبراج. - [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]

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4 views • July 13, 2021



ليروا كيف تتغير الفصول.

كيف تتحرك الشمس و القمر خلال الأبراج.

النهار و الليل.

كيف تتعامل مع التوقيت.

مقاطع فيديو مميزة تشرح لهم كل شيء حول العالم.

متابعة العد التنازلي للحدث المهم الذي تنتظره.

*متوفر الآن* على قوقل بلاي و الأب ستور .

*iPhone link:*

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نحن نعيش في عالم من الأكاذيب دفعت علينا المستويات العليا من المتحكمين في العالم. من الأسهل أن تكذب على شخص ما بدلاً من إقناعه بأنه قد تم الكذب عليه خاصة عندما يكون مدمنًا على الخوف دون علمه. إذا كان أساس اعتقادك العالمي هو أنك على متن صاروخ كمثرى كروي مائي دوار يطير عبر فراغ فضاء لانهائي ، فلن تعرف من أنت وأين أنت وماذا أنت حقًا. سوف تضيع وتشعر بأنك تافه إذا لم تدرك أنك في مركز الخلق وليس على ذرة من الغبار في كون دائم التوسع.



مع هذا الاعتقاد يمكنك أن تقنع أي شيء. لتوقظك يجب أن تبدأ من أساس عالمك ومن هناك يمكنك أن ترى ما وراء المنحنى التخيلي.



يعد تطبيق FLAT EARTH SUN و MOON و ZODIAC CLOCK هو أفضل أداة لاكتشاف الأرض المسطحة وتقديمها للأصدقاء والعائلة. إنه يوضح بصريًا كيف أن السماء هي ساعة مثالية وتجلب لك أحدث محتوى أرضي مسطح خاضع للرقابة من Google.



ستجيب صفحة الأسئلة الشائعة على جميع أسئلتك حول كيف ولماذا يتم إخفاء الأرض المسطحة. لدينا سبب يجعلك تعتقد أن Flat Earth مستحيلة ، لدينا إجابة لم تفكر بها بعد.



خذ تحدي FE Clock. شاهد الفيديو المميز كل يوم لمدة أسبوعين وشاهد ما سيحدث.



ابحث فقط عن "Flat Earth Clock" بواسطة Blue Water Bay في Google Play أو Apple App Store. سيكون أفضل 2.99 دولار استثمرتها على الإطلاق. تجنب التطبيقات المقلدة على Google Play ، فهي مجانية ولا تزال لا تستحق السعر. قم بتنزيله وتحقق منه اليوم!

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إذا كنت مضيفًا لبرنامج وتعتقد أن Flat Earth غبية ومستحيلة ، فلنقم بإجراء أسئلة وأجوبة على قناتك.



العلوم والتكنولوجيا والجيولوجيا وعلم الفلك والفيزياء والتعليم



nahn naeish fi ealam min al'akadhib dafaeat ealayna almustawayat aleulya min almutahakimin fi alealami. min al'ashal 'an tukadhib ealaa shakhs ma bdlaan min 'iiqnaeih bi'anah qad tama alkadhib ealayh khasatan eindama yakun mdmnana ealaa alkhawf dun eilmihi. 'iidha kan 'asas aietiqadik alealamii hu 'anak ealaa matn sarukh kamathraa kurawiin mayiyin duaar yutir eabr faragh fada' lainihayiyin , falan taerif man 'ant wa'ayn 'ant wamadha 'ant hqana. sawf tadie watasheur bi'anak tafih 'iidha lam tudrik 'anak fi markaz alkhalq walays ealaa dharat min alghubar fi kawn dayim altawasiea. mae hadha alaietiqad yumkinuk 'an tuqnie 'aya shay'in. lituqizak yajib 'an tabda min 'asas ealamik wamin hunak yumkinuk 'an taraa ma wara' almunahanaa altakhayuli. yueadu tatbiq FLAT EARTH SUN w MOON w ZODIAC CLOCK hu 'afdal 'adaat liaiktishaf al'ard almusatahat wataqdimiha lil'asdiqa' waleayilati. 'iinah yuadih bsryana kayf 'ana alsama' hi saeat mithaliat watajlib lak 'ahdath muhtawaa 'ardiin musatah khadie lilraqabat min Google. satujib safhat al'asyilat alshaayieat ealaa jamie 'asyilatik hawl kayf walimadha yatimu 'iikhfa' al'ard almusatahati. ladayna sabab yajealuk taetaqid 'ana Flat Earth mustahilat , ladayna 'iijabat lam tufakir biha biedu. khudh tahadiy FE Clock. shahad alfidyu almumayaz kula yawm limudat 'usbueayn washahid ma sayahduthu. abhath faqat ean "Flat Earth Clock" biwasitat Blue Water Bay fi Google Play 'aw Apple App Store. sayakun 'afdal 2.99 dular aistathmarataha ealaa al'iitlaqi. tajanub altatbiqat almuqaladat ealaa Google Play , fahi majaaniat wala tazal la tastahiqu alsiera. qum bitanzilih watahaqaq minh alyawma! 'abla: الأداة اللازمة لشرح حقيقة الأرض المسحة لأصدقائك.ليروا كيف تتغير الفصول.كيف تتحرك الشمس و القمر خلال الأبراج.النهار و الليل.كيف تتعامل مع التوقيت.مقاطع فيديو مميزة تشرح لهم كل شيء حول العالم.متابعة العد التنازلي للحدث المهم الذي تنتظره.*متوفر الآن* على قوقل بلاي و الأب ستور .*iPhone link:* https://itunes.apple.com/us/app/flat-earth-sun-moon-clock/id1440996640?mt=8 *Android link:* https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatearthsun نحن نعيش في عالم من الأكاذيب دفعت علينا المستويات العليا من المتحكمين في العالم. من الأسهل أن تكذب على شخص ما بدلاً من إقناعه بأنه قد تم الكذب عليه خاصة عندما يكون مدمنًا على الخوف دون علمه. إذا كان أساس اعتقادك العالمي هو أنك على متن صاروخ كمثرى كروي مائي دوار يطير عبر فراغ فضاء لانهائي ، فلن تعرف من أنت وأين أنت وماذا أنت حقًا. سوف تضيع وتشعر بأنك تافه إذا لم تدرك أنك في مركز الخلق وليس على ذرة من الغبار في كون دائم التوسع.مع هذا الاعتقاد يمكنك أن تقنع أي شيء. لتوقظك يجب أن تبدأ من أساس عالمك ومن هناك يمكنك أن ترى ما وراء المنحنى التخيلي.يعد تطبيق FLAT EARTH SUN و MOON و ZODIAC CLOCK هو أفضل أداة لاكتشاف الأرض المسطحة وتقديمها للأصدقاء والعائلة. إنه يوضح بصريًا كيف أن السماء هي ساعة مثالية وتجلب لك أحدث محتوى أرضي مسطح خاضع للرقابة من Google.ستجيب صفحة الأسئلة الشائعة على جميع أسئلتك حول كيف ولماذا يتم إخفاء الأرض المسطحة. لدينا سبب يجعلك تعتقد أن Flat Earth مستحيلة ، لدينا إجابة لم تفكر بها بعد.خذ تحدي FE Clock. شاهد الفيديو المميز كل يوم لمدة أسبوعين وشاهد ما سيحدث.ابحث فقط عن "Flat Earth Clock" بواسطة Blue Water Bay في Google Play أو Apple App Store. سيكون أفضل 2.99 دولار استثمرتها على الإطلاق. تجنب التطبيقات المقلدة على Google Play ، فهي مجانية ولا تزال لا تستحق السعر. قم بتنزيله وتحقق منه اليوم!أبل: https://tinyurl.com/FEiOSapp أندرويد: https://tinyurl.com/FEdroidApp كلاهما: https://qrco.de/bbizVA ادعم هذه القناة والتوعية بـ FLAT EARTH:للتبرعات لمرة واحدة: PayPal.me/DITRHفينمو: دتويسموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast برايتون: https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews برايتون: https://brighteon.com/channels/ditrh BitChute: https://bitchute.com/ditrh برايتون: https://tinyurl.com/DITRHiBlist الإنستغرام:Theflatearthpodcastاستفسارات وسائل الإعلام: [email protected] إذا كنت مضيفًا لبرنامج وتعتقد أن Flat Earth غبية ومستحيلة ، فلنقم بإجراء أسئلة وأجوبة على قناتك.العلوم والتكنولوجيا والجيولوجيا وعلم الفلك والفيزياء والتعليمnahn naeish fi ealam min al'akadhib dafaeat ealayna almustawayat aleulya min almutahakimin fi alealami. min al'ashal 'an tukadhib ealaa shakhs ma bdlaan min 'iiqnaeih bi'anah qad tama alkadhib ealayh khasatan eindama yakun mdmnana ealaa alkhawf dun eilmihi. 'iidha kan 'asas aietiqadik alealamii hu 'anak ealaa matn sarukh kamathraa kurawiin mayiyin duaar yutir eabr faragh fada' lainihayiyin , falan taerif man 'ant wa'ayn 'ant wamadha 'ant hqana. sawf tadie watasheur bi'anak tafih 'iidha lam tudrik 'anak fi markaz alkhalq walays ealaa dharat min alghubar fi kawn dayim altawasiea. mae hadha alaietiqad yumkinuk 'an tuqnie 'aya shay'in. lituqizak yajib 'an tabda min 'asas ealamik wamin hunak yumkinuk 'an taraa ma wara' almunahanaa altakhayuli. yueadu tatbiq FLAT EARTH SUN w MOON w ZODIAC CLOCK hu 'afdal 'adaat liaiktishaf al'ard almusatahat wataqdimiha lil'asdiqa' waleayilati. 'iinah yuadih bsryana kayf 'ana alsama' hi saeat mithaliat watajlib lak 'ahdath muhtawaa 'ardiin musatah khadie lilraqabat min Google. satujib safhat al'asyilat alshaayieat ealaa jamie 'asyilatik hawl kayf walimadha yatimu 'iikhfa' al'ard almusatahati. ladayna sabab yajealuk taetaqid 'ana Flat Earth mustahilat , ladayna 'iijabat lam tufakir biha biedu. khudh tahadiy FE Clock. shahad alfidyu almumayaz kula yawm limudat 'usbueayn washahid ma sayahduthu. abhath faqat ean "Flat Earth Clock" biwasitat Blue Water Bay fi Google Play 'aw Apple App Store. sayakun 'afdal 2.99 dular aistathmarataha ealaa al'iitlaqi. tajanub altatbiqat almuqaladat ealaa Google Play , fahi majaaniat wala tazal la tastahiqu alsiera. qum bitanzilih watahaqaq minh alyawma! 'abla: https://tinyurl.com/FEiOSapp 'andruyid: https://tinyurl.com/FEdroidApp kilahma: https://qrco.de/bbizVA addeam hadhih alqanat waltaweiat bi FLAT EARTH: https://www.patreon.com/DITRH liltabarueat limarat wahidatin: PayPal.me/DITRH finmu: dtwis mawqie altawasul aliajtimaeii alfisbuk. https://www.facebook.com/TheFlatEarthPodcast braytun: https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews BitChute: https://bitchute.com/ditrhinterviews braytun: https://brighteon.com/channels/ditrh BitChute: https://bitchute.com/ditrh braytun: https://tinyurl.com/DITRHiBlist al'iinstaghram:Theflatearthpodcast aistifsarat wasayil al'iielami: [email protected] 'iidha kunt mdyfana libarnamaj wataetaqid 'ana Flat Earth ghabiat wamustahilat , falnaqim bi'iijra' 'asyilat wa'ajwibat ealaa qanaatika. aleulum waltiknulujya waljiulujya waeilm alfalak walfizya' waltaelim Keywords scienceeducationtechnologyastronomyphysicsgeology

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