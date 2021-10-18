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18.10.2021. После уколов у младенцев обнаружили… (Выпуск № 222 часть II).
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25155 views • October 15, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:33 ОТВЕТИТЬ ДОЛЖНЫ ВСЕ . Денис Шульга. https://www.youtube.com/watch?v=XBMP08ikdKM.
09:55 Письмо слушателя. Эпидемия фильм.
13:33 Химтрейлы расползались на всё небо? https://www.youtube.com/watch?v=DkncJq80xBY.
14:41 Вода отравлена химией. Подтвердила Попова. Берегите себя. https://www.youtube.com/watch?v=2ZBPSNOcB5M.
17:25 Письмо слушателя. Сургут готовится … кладбище.
18:42 ПЛАНЕТА СОДОМ... ВОЗ официально убрал педофилию из списка психиатрических отклонений. https://3rm.info/main/86725-planeta-sodom-voz-oficialno-ubral-pedofiliju-iz-spiska-psihiatricheskih-otklonenij.html.
21:10 ГЛАВВРАЧ РОССИЙСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СТАЛ ПУБЛИКОВАТЬ КОВИДНУЮ СТАТИСТИКУ! И ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО. https://www.youtube.com/watch?v=-lzD7jdUxpM.
27:40 Гениальное лечение от коронавируса! https://www.brighteon.com/b0c3cfa3-fb31-460d-96fa-eec9ed8929c6.
31:06 Роберт Де Ниро предложил 100000$ за доказательство безопасности вакцин. https://antivakcina.org/robert-de-niro-predlozhil-100000-za-dokazatelstvo-bezopasnosti-vakcin/?utm_source=feedburner&;utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+antivakcina+%28%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+-+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%8F+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%29.
32:16 Письмо слушателя. Мисс Мира Нидерланды отказалась от участия в финале конкурса, чтобы избежать обязательной вакцинации!
33:09 Гиппократово Лицемерие. Часть I. Фильм Эндрю Кауфмана. https://www.youtube.com/watch?v=kSXJ49aEfg4&;t=3s.
47:13 Письмо слушателя. Уже в "Спокойной ночи малыши" учат детей о пользе биометрии!
49:23 Письмо слушателя. В школах Екатеринбурга внедрят нейросеть, которая будет прослушивать учеников!
50:12 В школах начали выявлять неблагонадежных. https://www.youtube.com/watch?v=L3v3tCo57dE.
52:58 Дождались? Наподписывали разрешений? Началась уколизация детей в школах России. https://www.youtube.com/watch?v=tYX5odnTulw.
55:19 Готовится закон о применеии оружия к безмасочникам и безпривиаочникам. https://www.youtube.com/watch?v=qWl7kHVZWl4.
59:11 Письмо слушателя. Россияне массово отказываются от участия в переписи!
01:01:07 УЧЕНИЯ ВОЗ В КАЗАНИ. КАРАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА / ЕЛЕНА КАЛЛЕ. https://bastyon.com/index?v=72c6b484c0db3e3b513bdb6bc7f6862533f9bf0c4509d7dde0674cb8396f80e3&;video=1&ref=PAv5QpWAU8djDqL9NCGvoHz5mH8MrkcXBW.
01:11:02 СРОЧНО! Вакцины мРНК приведут мир к зомби-апокалипсису! ШОКИРУЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА! https://bastyon.com/index?v=47f49526350f0beda6ef050f9a0faf646842b42cfd40c57f120f67cbb998f705&;video=1&ref=PXgYFdVs5W831WpksVLA5hNtXa7XSqUzLB.
01:19:56 ОСАТАНЕЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО... Просочилось первое видео гибрида человека и животного? (ВИДЕО). https://3rm.info/main/86703-osataneloe-chelovechestvo-prosochilos-pervoe-video-gibrida-cheloveka-i-zhivotnogo-video.html.
01:21:42 Письмо слушателя. РОЖДАЮТСЯ с хвостами.
01:22:29 ЭТО НЕ ВАКЦИНА - ЭТО ГЕННОМОДИФИЦИРУЮЩАЯ ЖИЖА... В Турции дети рождаются с несколькими руками и ногами, а также с хвостами животных! (ВИДЕО). https://3rm.info/main/86688-jeto-ne-vakcina-jeto-gennomodificirujuschaja-zhizha-v-turcii-deti-rozhdajutsja-s-neskolkimi-rukami-i-nogami-a-takzhe-s-hvostami-zhivotnyh-video.html .
01:26:00 Письмо слушателя. Маски приобретеные в храме….
01:26:15 ХРАМЫ ПРОСТО ТАК НЕ ГОРЯТ... У вакцинофашиста из числа епископата РПЦ МП горят не только храмы, но будут гореть и души. (ФОТО). https://3rm.info/main/86700-hramy-prosto-tak-ne-gorjat-u-vakcinofashista-iz-chisla-episkopata-rpc-mp-gorjat-ne-tolko-hramy-no-budut-goret-i-dushi-foto.html.
01:29:52 КАЗАНЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ. https://www.youtube.com/watch?v=PvWoJBCEL60.
01:34:45 Так чего же боятся бесы? Советы от Знахаря-Травника. https://www.youtube.com/watch?v=mWTxqUN0SIg.
Сегодня мы поговорим о вакцинации детей. Также обсудим то, какими способами нас травят, уже не только с помощью, но и уже с помощью питьевой воды. Еще увидим подготовку кладбищ, узнаем, как проталкиваются содомские ценности. Узнаем о статистике ковидного отделения от главврача. Также узнаем о гениальном лечении коронавируса. Поговорим об учении ВОЗ в Казани, обсудим возможность зомби-апокалипсиса. Увидим видео гибрида человека и животного, а также различные физиологические отклонения у детей. Обсудим вопрос: почему горят храмы, послушаем советы Знахаря-Травника.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:33 ОТВЕТИТЬ ДОЛЖНЫ ВСЕ . Денис Шульга. https://www.youtube.com/watch?v=XBMP08ikdKM.
09:55 Письмо слушателя. Эпидемия фильм.
13:33 Химтрейлы расползались на всё небо? https://www.youtube.com/watch?v=DkncJq80xBY.
14:41 Вода отравлена химией. Подтвердила Попова. Берегите себя. https://www.youtube.com/watch?v=2ZBPSNOcB5M.
17:25 Письмо слушателя. Сургут готовится … кладбище.
18:42 ПЛАНЕТА СОДОМ... ВОЗ официально убрал педофилию из списка психиатрических отклонений. https://3rm.info/main/86725-planeta-sodom-voz-oficialno-ubral-pedofiliju-iz-spiska-psihiatricheskih-otklonenij.html.
21:10 ГЛАВВРАЧ РОССИЙСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СТАЛ ПУБЛИКОВАТЬ КОВИДНУЮ СТАТИСТИКУ! И ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО. https://www.youtube.com/watch?v=-lzD7jdUxpM.
27:40 Гениальное лечение от коронавируса! https://www.brighteon.com/b0c3cfa3-fb31-460d-96fa-eec9ed8929c6.
31:06 Роберт Де Ниро предложил 100000$ за доказательство безопасности вакцин. https://antivakcina.org/robert-de-niro-predlozhil-100000-za-dokazatelstvo-bezopasnosti-vakcin/?utm_source=feedburner&;utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+antivakcina+%28%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+-+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%8F+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%29.
32:16 Письмо слушателя. Мисс Мира Нидерланды отказалась от участия в финале конкурса, чтобы избежать обязательной вакцинации!
33:09 Гиппократово Лицемерие. Часть I. Фильм Эндрю Кауфмана. https://www.youtube.com/watch?v=kSXJ49aEfg4&;t=3s.
47:13 Письмо слушателя. Уже в "Спокойной ночи малыши" учат детей о пользе биометрии!
49:23 Письмо слушателя. В школах Екатеринбурга внедрят нейросеть, которая будет прослушивать учеников!
50:12 В школах начали выявлять неблагонадежных. https://www.youtube.com/watch?v=L3v3tCo57dE.
52:58 Дождались? Наподписывали разрешений? Началась уколизация детей в школах России. https://www.youtube.com/watch?v=tYX5odnTulw.
55:19 Готовится закон о применеии оружия к безмасочникам и безпривиаочникам. https://www.youtube.com/watch?v=qWl7kHVZWl4.
59:11 Письмо слушателя. Россияне массово отказываются от участия в переписи!
01:01:07 УЧЕНИЯ ВОЗ В КАЗАНИ. КАРАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА / ЕЛЕНА КАЛЛЕ. https://bastyon.com/index?v=72c6b484c0db3e3b513bdb6bc7f6862533f9bf0c4509d7dde0674cb8396f80e3&;video=1&ref=PAv5QpWAU8djDqL9NCGvoHz5mH8MrkcXBW.
01:11:02 СРОЧНО! Вакцины мРНК приведут мир к зомби-апокалипсису! ШОКИРУЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА! https://bastyon.com/index?v=47f49526350f0beda6ef050f9a0faf646842b42cfd40c57f120f67cbb998f705&;video=1&ref=PXgYFdVs5W831WpksVLA5hNtXa7XSqUzLB.
01:19:56 ОСАТАНЕЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО... Просочилось первое видео гибрида человека и животного? (ВИДЕО). https://3rm.info/main/86703-osataneloe-chelovechestvo-prosochilos-pervoe-video-gibrida-cheloveka-i-zhivotnogo-video.html.
01:21:42 Письмо слушателя. РОЖДАЮТСЯ с хвостами.
01:22:29 ЭТО НЕ ВАКЦИНА - ЭТО ГЕННОМОДИФИЦИРУЮЩАЯ ЖИЖА... В Турции дети рождаются с несколькими руками и ногами, а также с хвостами животных! (ВИДЕО). https://3rm.info/main/86688-jeto-ne-vakcina-jeto-gennomodificirujuschaja-zhizha-v-turcii-deti-rozhdajutsja-s-neskolkimi-rukami-i-nogami-a-takzhe-s-hvostami-zhivotnyh-video.html .
01:26:00 Письмо слушателя. Маски приобретеные в храме….
01:26:15 ХРАМЫ ПРОСТО ТАК НЕ ГОРЯТ... У вакцинофашиста из числа епископата РПЦ МП горят не только храмы, но будут гореть и души. (ФОТО). https://3rm.info/main/86700-hramy-prosto-tak-ne-gorjat-u-vakcinofashista-iz-chisla-episkopata-rpc-mp-gorjat-ne-tolko-hramy-no-budut-goret-i-dushi-foto.html.
01:29:52 КАЗАНЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ. https://www.youtube.com/watch?v=PvWoJBCEL60.
01:34:45 Так чего же боятся бесы? Советы от Знахаря-Травника. https://www.youtube.com/watch?v=mWTxqUN0SIg.
Сегодня мы поговорим о вакцинации детей. Также обсудим то, какими способами нас травят, уже не только с помощью, но и уже с помощью питьевой воды. Еще увидим подготовку кладбищ, узнаем, как проталкиваются содомские ценности. Узнаем о статистике ковидного отделения от главврача. Также узнаем о гениальном лечении коронавируса. Поговорим об учении ВОЗ в Казани, обсудим возможность зомби-апокалипсиса. Увидим видео гибрида человека и животного, а также различные физиологические отклонения у детей. Обсудим вопрос: почему горят храмы, послушаем советы Знахаря-Травника.
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