(RAPPEL)(Âmes sensibles, ne regardez pas) - 09.07.2022- Le film d'Andrei Medvedev sur les causes de l'opération spéciale en Ukraine, traduit en français. 3 mars 2023

La vérité vérifié 8 followers Follow 0 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

215 views • March 03, 2023

Президент, который убивает свой народ Зачем? Для кого? Все люди в мире хотят жить в мире. (RAPPEL)(Âmes sensibles, ne regardez pas) - 09.07.2022- Le film d'Andrei Medvedev sur les causes de l'opération spéciale en Ukraine, traduit en français. 3 mars 2023

https://odysee.com/@HORIZONS:d/(RAPPEL)(Âmes-sensibles,-ne-regardez-pas)---09.07.2022--Le-film-d'Andrei-Medvedev--sur-les-causes-de-l'opération-spéciale-en-Ukraine,-traduit-en-français.:b

Keywords lesquipourguerrespourquoi

Show More