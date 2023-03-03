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Президент, который убивает свой народ Зачем? Для кого? Все люди в мире хотят жить в мире.
(RAPPEL)(Âmes sensibles, ne regardez pas) - 09.07.2022- Le film d'Andrei Medvedev sur les causes de l'opération spéciale en Ukraine, traduit en français. 3 mars 2023
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