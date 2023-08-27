'INSANE NEWS RIGHT NOW IN AMERICA!

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THE BAD NEWS JUST KEEPS COMING! THE CABAL KEES BURNING AMERICA. TRAIN DERAILMENTS, OIL FIRES, EVERYTHING EXPLODING IN PRICE NOW. FEDERAL RESERVE WITH ENDLESS LIES TO FEED THE UN-SUSPECTING PUBLIC AND TH CONG GAMES KEEPS COMING. CONSTANT FLOW OF ILLEGALS TAKING UP NEEDED SPACE WHILE VETERANS SLEEP IN THE DIRTY STREETS OF AMERICA. THE USA IS A TICKING TIME BOMB FOR A CIVIL WAR NOW. AMERICA HAS 350+ GUNS AND THEY'RE READY TO USE THEM WHEN THE ILLEGAL CRIMINALS COME TO RAPE, ROB AND PILLAGE INNOCENT HUMANS. I HOPE YOU'RE PREPPING AND PRAYING TO SURVIVE THE SHEER HELL HEADED OUR WAY...WAKEUP!