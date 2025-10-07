Otoño; ¡La Temporada Ideal para Limpiar y Tonificar Pulmones y Colon!

En el otoño 🍂 predomina el elemento metal, el cual esta asociado a los pulmones como órgano ''yin'' y al intestino grueso (colon) como órgano ''yang''.

Por lo tanto, desintoxicarlos y tonificarlo es aun más beneficioso 🙌 ya que naturalmente se incrementa el metabolismo del mismo y por lo tanto puedes lograr obtener mayores beneficios.

Acompañane en el siguiente video en donde entro a detalle de las herramientas y cuidados que puedes aplicar para que tu limpieza y tonificación de los pulmones y colon verdaderamente sean efectivas.

~~~~

Para mayores informes sobre nuestro suplemento supremo de ''Cordyceps cultivado'', visita el siguiente enlace: https://bit.ly/cordycepscultivado 👈

~~~~

Nuestros medios:

Tienda: https://tienda.despertandosalud.com/ 👈👈

Fitoplancton Marino: https://fitoplanctonmarino.mx/

Blog: https://despertandosalud.com/

Canal de Telegram (alternativa a Facebook): https://t.me/despertandosalud 👈





Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin