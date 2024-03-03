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Текст

#TheWeakestGeneration Политикам Венгрии, Западной Европы, Америки Ничтожные дети достойных отцов, Предавшие память своих мертвецов, Продавшие принципы, волю и честь, Чтоб спать безмятежно и дешево есть - Хотя бы сегодня, хотя бы пока, Не думая, как катастрофа близка, В надежде опять столковаться со злом, Все правила вечно пускавшим на слом, Забывшие ради подобных надежд, Как русский каратель топтал Будапешт, Как женщин и девочек ваших же стран Терзал и насиловал русский Иван! Трусливые дети отважных отцов, Вас не беспокоят клеймо подлецов, Которое вы заслужили в веках, И кровь украинцев на ваших руках. На ваших, на ваших - не только русни! На ваших, которым сражаться - ни-ни (Пусть враг и слабее во множество раз), На ваших, считающих евро за газ! Послать авиацию и корабли?! Пусть дети и женщины гибнут вдали! А вы, огорченные этой войной, Пока отсидитесь у них за спиной. Окей - если всем вам так рашка страшна, За вас Украина сразится одна, Но дайте хотя бы оружие в срок! Не всякую мелочь, не мэйд ин Совок - Ракеты нужны! Самолеты нужны! Но вы же и тут наложили в штаны! Но мало и этого - снова сейчас В ту самую спину, закрывшую вас От русской орды, от безумной Москвы Еще и удары наносите вы! Вы смеете вякать - хоть вам ли судить! - Что-де Украине не смочь победить, И нужно, чтоб вам не икалось в тылу, Опять уступить Абсолютному Злу! Уже ни цензурным, ни бранным словам Не выразить все отвращение к вам! Вам даже не скажешь: "Горите в аду!" - Дрожащие в страхе прогневать орду, Хотящие монстру "лицо сохранить", Вы даже гореть не способны. Лишь гнить. мвй 2022