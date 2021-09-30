Ο ΠΟΡΔΟΣΑΛΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΓΚΑΙΜΠΕΛΙΣΚΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΟΛΦΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΩΝΟΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΨΟΦΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΗΜΕΝΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ;

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

73 views • September 30, 2021





Θέλεις σύνταξη; Τράβα να εμβολιαστείς!

Άραγε, ένας πτηνάνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του στον καθρέφτη ή μήπως όχι, γιατί η €μβολιαστική εμμονή του έχει τρυπήσει τον εγκέφαλο;

Πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε βρωμερα σκουπίδια τύπου Αρη Πορτοσαλτε;;



Ήταν καλοκαίρι του 2019, όταν ένας ιδιαιτέρως προβεβλημένος δικαστής με προσκάλεσε για φαγητό στην μασονική φωλιά της Αθηναϊκής Λέσχης.

Αφού του προσέφερα το βιβλίο μου "Τραγικά διλήμματα στην εποχή του πολέμου κατά της τρομοκρατίας", το οποίο θα του χρησίμευε έναν χρόνο μετά να για να καταλάβει πόσο ασέλγησαν πάνω στο σώμα του Ποινικού Δικαίου οι φωστήρες (διάβαζε: προδότες) της ιατρικής και της νομικής επιστήμης, ξεκινήσαμε να συζητάμε για τη γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα.



Όταν τον ρώτησα αφελώς, μα πώς αντέχετε, έχοντας περάσει από τα ευρωπαϊκά σαλόνια, να ζείτε σε αυτήν την χώρα, όπου όλα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και ο ένας κανιβαλίζει τον άλλον, μου απάντησε με σοκαριστική απάθεια:

Μα εγώ έχω τον δικό μου κύκλο, δεν με αγγίζει τίποτε απ' ό,τι συμβαίνει στη μάζα.



Στο διπλανό τραπέζι συνέτρωγε ο αντικειμενικός, ανεξάρτητος, αδέκαστος και βαθύς γνώστης της ελληνικής ιστορίας, αλλά προπάντων μέγας ανθρωπιστής, Άρης Πορτοσάλτε μαζί με τον υιό του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, τον Νικόλαο Γλύξμπουργκ.

Ο Πορτοσάλτε είναι προφανές ότι υπηρετεί όσο καλύτερα μπορεί τα πανδημικά κελεύσματα της μασονικής στοάς του, η γραμμή της οποίας συνοψίζεται στα εξής:

Προωθήστε την εκστρατεία του τρυπήματος όσο πιο πειστικά μπορείτε! Να είστε αμείλικτοι με τους αντιρρησίες! Βγάλτε μαστίγιο, απειλήστε, τρομοκρατήστε! Εν ανάγκη, γίνετε μισάνθρωποι! Εκείνο που προέχει είναι να προσηλυτίσετε μπράτσα. Πολλά μπράτσα! Ει δυνατόν, όλα τα ελληνικά μπράτσα! Όποιος διαφέρει, πρέπει να τιμωρηθεί!



Έτσι, ο Άρης Πορτοσάλτε βάζει υπάκουα συστηματικά πλάτη και προπάντων ιδέες στην ιατροφασιστική κυβέρνηση του Αδόλφου Μητσοτάκη, εμφανιζόμενος σε μορφή πτηνανθρώπου με λευκό ράμφος.



Προσφάτως κελάηδησε την φαεινή ιδέα που κατέβασε το πουλοκέφαλό του ή εκείνη που του υπαγορεύθηκε από κάποιο άλλο σοφό πουλί, το οποίο του φέρνει φαΐ στη φωλιά του:

Θέλεις σύνταξη τον επόμενο μήνα; Αν θέλεις, τράβα να εμβολιαστείς!



Αυτό είναι το κατάντημά μας.

Σε τέτοια χώρα ζούμε.

Δεν φταίει όμως εκείνος αλλά οι πολίτες, οι οποίοι έχουν ακόμη ανοιχτές τις τηλεοράσεις τους, και μάλιστα νυχθημερόν, συμμετέχοντας στον Θαυμαστό Ανάποδο και Ψεύτικο Κόσμο που έχτισαν τα αργυρώνητα, ανθελληνικά βοθροκάναλα.



Υπάρχουν πουλιά, τα οποία κάνουν εντυπωσιακά πράγματα, π.χ. μετρούν, φτιάχνουν εργαλεία, λύνουν προβλήματα, προγραμματίζουν για το μέλλον και αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη.



Άραγε, ένας πτηνάνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του στον καθρέφτη ή μήπως όχι, γιατί η €μβολιαστική εμμονή του έχει τρυπήσει τον εγκέφαλο;

Κωνσταντίνος Βαθιωτης



Πηγή: Ο ΠΟΡΔΟΣΑΛΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΓΚΑΙΜΠΕΛΙΣΚΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΟΛΦΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΩΝΟΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ. ΔΗΛΑΔΗ, ΝΑ ΨΟΦΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΗΜΕΝΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ; https://ugetube.com/watch/KwQvSOUHB6Nffzu Θέλεις σύνταξη; Τράβα να εμβολιαστείς!Άραγε, ένας πτηνάνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του στον καθρέφτη ή μήπως όχι, γιατί η €μβολιαστική εμμονή του έχει τρυπήσει τον εγκέφαλο;Πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε βρωμερα σκουπίδια τύπου Αρη Πορτοσαλτε;;Ήταν καλοκαίρι του 2019, όταν ένας ιδιαιτέρως προβεβλημένος δικαστής με προσκάλεσε για φαγητό στην μασονική φωλιά της Αθηναϊκής Λέσχης.Αφού του προσέφερα το βιβλίο μου "Τραγικά διλήμματα στην εποχή του πολέμου κατά της τρομοκρατίας", το οποίο θα του χρησίμευε έναν χρόνο μετά να για να καταλάβει πόσο ασέλγησαν πάνω στο σώμα του Ποινικού Δικαίου οι φωστήρες (διάβαζε: προδότες) της ιατρικής και της νομικής επιστήμης, ξεκινήσαμε να συζητάμε για τη γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα.Όταν τον ρώτησα αφελώς, μα πώς αντέχετε, έχοντας περάσει από τα ευρωπαϊκά σαλόνια, να ζείτε σε αυτήν την χώρα, όπου όλα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και ο ένας κανιβαλίζει τον άλλον, μου απάντησε με σοκαριστική απάθεια:Μα εγώ έχω τον δικό μου κύκλο, δεν με αγγίζει τίποτε απ' ό,τι συμβαίνει στη μάζα.Στο διπλανό τραπέζι συνέτρωγε ο αντικειμενικός, ανεξάρτητος, αδέκαστος και βαθύς γνώστης της ελληνικής ιστορίας, αλλά προπάντων μέγας ανθρωπιστής, Άρης Πορτοσάλτε μαζί με τον υιό του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, τον Νικόλαο Γλύξμπουργκ.Ο Πορτοσάλτε είναι προφανές ότι υπηρετεί όσο καλύτερα μπορεί τα πανδημικά κελεύσματα της μασονικής στοάς του, η γραμμή της οποίας συνοψίζεται στα εξής:Προωθήστε την εκστρατεία του τρυπήματος όσο πιο πειστικά μπορείτε! Να είστε αμείλικτοι με τους αντιρρησίες! Βγάλτε μαστίγιο, απειλήστε, τρομοκρατήστε! Εν ανάγκη, γίνετε μισάνθρωποι! Εκείνο που προέχει είναι να προσηλυτίσετε μπράτσα. Πολλά μπράτσα! Ει δυνατόν, όλα τα ελληνικά μπράτσα! Όποιος διαφέρει, πρέπει να τιμωρηθεί!Έτσι, ο Άρης Πορτοσάλτε βάζει υπάκουα συστηματικά πλάτη και προπάντων ιδέες στην ιατροφασιστική κυβέρνηση του Αδόλφου Μητσοτάκη, εμφανιζόμενος σε μορφή πτηνανθρώπου με λευκό ράμφος.Προσφάτως κελάηδησε την φαεινή ιδέα που κατέβασε το πουλοκέφαλό του ή εκείνη που του υπαγορεύθηκε από κάποιο άλλο σοφό πουλί, το οποίο του φέρνει φαΐ στη φωλιά του:Θέλεις σύνταξη τον επόμενο μήνα; Αν θέλεις, τράβα να εμβολιαστείς!Αυτό είναι το κατάντημά μας.Σε τέτοια χώρα ζούμε.Δεν φταίει όμως εκείνος αλλά οι πολίτες, οι οποίοι έχουν ακόμη ανοιχτές τις τηλεοράσεις τους, και μάλιστα νυχθημερόν, συμμετέχοντας στον Θαυμαστό Ανάποδο και Ψεύτικο Κόσμο που έχτισαν τα αργυρώνητα, ανθελληνικά βοθροκάναλα.Υπάρχουν πουλιά, τα οποία κάνουν εντυπωσιακά πράγματα, π.χ. μετρούν, φτιάχνουν εργαλεία, λύνουν προβλήματα, προγραμματίζουν για το μέλλον και αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη.Άραγε, ένας πτηνάνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του στον καθρέφτη ή μήπως όχι, γιατί η €μβολιαστική εμμονή του έχει τρυπήσει τον εγκέφαλο;Κωνσταντίνος ΒαθιωτηςΠηγή: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/09/blog-post_284.html Keywords newslieschristsalvationsatanstalintruthhitlergenocidenwozionismwhoglobalizationantichristdictatorshipmadorthodoxysodomiteprimeministerhellasmitsotakisplandemicportosaltecovid-vaccines-of-death

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