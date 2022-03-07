Polaku Czy Wiesz Dlaczego Wybuchła Wojna na Ukrainie?

AYA - Awaken Your Awareness 196 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

360 views • March 07, 2022



(Grudzień 2018) Lada moment ma nastąpić koniec państwa położonego w Palestynie. Na południu Ukrainy, niespełna 600 kilometrów od polskich granic, ma powstać nowe państwo żydowskie. Projekt «Niebiańska Jerozolima» stanowi plan awaryjny w wypadku wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie i potrzeby ewakuacji żydowskich mieszkańców. Według dyplomatów i analityków amerykańskiego wywiadu kolejna wojna arabsko-żydowska może oznaczać koniec Izraela.

Ukraińcy zostali wciągnięci w tę walkę ale ... nie o swoją wolność.

Państwo Izrael ma przestać istnieć w ... 2022 roku.



Źródło/Kanał YouTube - PL1TV:

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Facebook: Słyszałeś o programie "Niebiańska Jerozolimia"?(Grudzień 2018) Lada moment ma nastąpić koniec państwa położonego w Palestynie. Na południu Ukrainy, niespełna 600 kilometrów od polskich granic, ma powstać nowe państwo żydowskie. Projekt «Niebiańska Jerozolima» stanowi plan awaryjny w wypadku wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie i potrzeby ewakuacji żydowskich mieszkańców. Według dyplomatów i analityków amerykańskiego wywiadu kolejna wojna arabsko-żydowska może oznaczać koniec Izraela.Ukraińcy zostali wciągnięci w tę walkę ale ... nie o swoją wolność.Państwo Izrael ma przestać istnieć w ... 2022 roku.Źródło/Kanał YouTube - PL1TV: https://www.youtube.com/channel/UChkE55aKgmibl70HDbKjI5A Strona internetowa: https://pl1.tv Facebook: https://web.facebook.com/pl1.tv Keywords putinrosjawojnadonbassukrainaniebianska jerozolima

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