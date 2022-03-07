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Polaku Czy Wiesz Dlaczego Wybuchła Wojna na Ukrainie?
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360 views • March 07, 2022
Słyszałeś o programie "Niebiańska Jerozolimia"?
(Grudzień 2018) Lada moment ma nastąpić koniec państwa położonego w Palestynie. Na południu Ukrainy, niespełna 600 kilometrów od polskich granic, ma powstać nowe państwo żydowskie. Projekt «Niebiańska Jerozolima» stanowi plan awaryjny w wypadku wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie i potrzeby ewakuacji żydowskich mieszkańców. Według dyplomatów i analityków amerykańskiego wywiadu kolejna wojna arabsko-żydowska może oznaczać koniec Izraela.
Ukraińcy zostali wciągnięci w tę walkę ale ... nie o swoją wolność.
Państwo Izrael ma przestać istnieć w ... 2022 roku.
Źródło/Kanał YouTube - PL1TV: https://www.youtube.com/channel/UChkE55aKgmibl70HDbKjI5A
Strona internetowa: https://pl1.tv
Facebook: https://web.facebook.com/pl1.tv
(Grudzień 2018) Lada moment ma nastąpić koniec państwa położonego w Palestynie. Na południu Ukrainy, niespełna 600 kilometrów od polskich granic, ma powstać nowe państwo żydowskie. Projekt «Niebiańska Jerozolima» stanowi plan awaryjny w wypadku wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie i potrzeby ewakuacji żydowskich mieszkańców. Według dyplomatów i analityków amerykańskiego wywiadu kolejna wojna arabsko-żydowska może oznaczać koniec Izraela.
Ukraińcy zostali wciągnięci w tę walkę ale ... nie o swoją wolność.
Państwo Izrael ma przestać istnieć w ... 2022 roku.
Źródło/Kanał YouTube - PL1TV: https://www.youtube.com/channel/UChkE55aKgmibl70HDbKjI5A
Strona internetowa: https://pl1.tv
Facebook: https://web.facebook.com/pl1.tv
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