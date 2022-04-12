Résultats des élections proclamés pendant les votes !

10 avril 2022 : https://t.me/LAVERITEVOUSRENDRALIBRES/227

Canal Telegram LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRES : https://t.me/LAVERITEVOUSRENDRALIBRES



Description d'origine :



URGENT !! DE NOMBREUX PARISIENS DÉCOUVRENT LES RÉSULTATS DU 1ER TOUR ALORS QU’ILS SONT ENCORE DANS LES FILES D’ATTENTE POUR VOTER !! MAIS QUELLE MASCARADE !!



CECI EST COMPLÈTEMENT ILLÉGAL !!

LE VOTE EST DU COUP COMPLÈTEMENT BIAISÉ !!

LA FRAUDE EST TOTALE !!

ON NE PEUX PAS VOTER EN SACHANT LE RÉSULTAT !!

CES ÉLECTIONS SONT UN VÉRITABLE SCANDALE !!



PARTAGEZ !! DIFFUSEZ !! INFORMEZ !!



Addendum : Communication de MAITRE DE ARAUJO-RECCHIA (du CORONA COMMITTEE) sur son canal Telegram https://t.me/vdar_avocat :



12 avril 2022 : https://t.me/vdar_avocat/554



« ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022



- Population française : 67 M (millions)



- Population en âge de voter: 52M



- Inscrits sur les listes électorales: 48.8 M



- Abstentionnistes et votes blancs : 13,5 M



- Abstentionnistes, votes blancs et non-inscrits en âge de voter: 16,5 M



- Vote EM (en tête) : 9 M



Voilà comment fonctionne notre Démocratie en France.



Avec ce système, tous les français devraient donc continuer à subir une politique mortifère de destruction de la Nation, son peuple, sa culture, son économie, sur la seule volonté d'une minorité aveugle ou complice ou victime du syndrome de Stockolm.



Lorsque l'on nous disait que les "non-vaccinés" (bien plus de 6M d'ailleurs) ne devaient pas être entendus parce qu'ils sont une minorité, qu'en est-il à présent de cette minorité de 9M ?



Doit-on appliquer le même principe ? »