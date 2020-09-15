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La République En Masque - Covid-19 : Audition INTEGRALE du Pr Raoult devant la Commission d’enquête sénatoriale
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13 views • September 15, 2020
16 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=g2OQOShA7xM
RT France : https://www.youtube.com/channel/UCqEVwTnDzlzKOGYNFemqnYA
Audition devant la Commission d’enquête sénatoriale sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 du professeur Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille.
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RT France : https://www.youtube.com/channel/UCqEVwTnDzlzKOGYNFemqnYA
Audition devant la Commission d’enquête sénatoriale sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 du professeur Didier Raoult, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube de RT France : https://www.youtube.com/rtenfrancais
RT en français : http://rtfrance.tv
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