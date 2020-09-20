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Covid-19 TOTAL BILL GATES
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Covid-19 TOTAL BILL GATES !
docteur alwest
18 mai 2020
Docteur Alwest sur scène :
A Paris le 26 septembre, 10 octobre et 24 octobre 2020:
https://www.billetreduc.com/151605/evt.htm
A Rouen le 9 octobre 2020 à 21h:
https://www.billetreduc.com/259329/evt.htm
A Nantes le 30 octobre 2020 à 19h:
https://www.billetreduc.com/256864/evt.htm
Sources :
Projet de loi "prorogation de l'urgence sanitaire":
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2019-2020/414/Amdt_COM-51.html
Emmanuel Macron : la communauté internationale unie contre le COVID-19:
https://www.youtube.com/watch?v=bLQ67QuLPpw
France 2 Julien Pain sur Bill Gates le 21 avril 2020
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-mardi-21-avril-2020_3895871.html
Arte : L'OMS dans les griffes des lobbyistes :
https://www.youtube.com/watch?v=N-mL9gX9gws&;ab_channel=BonnesNouvelles
France 24 : Fondation Bill et Melinda Gates: un outil au service des multinationales, interview de Lionel Astruc
https://www.youtube.com/watch?v=fWoLPMtgVPA
Data gueule : "Philantropie : Le capitale se fout de la charité"
https://www.youtube.com/watch?v=GT0XkfEB5T8
Scènes extraites du film Total recall (1990)
France 2 "Envoyé special:"le monde selon Gates"
https://www.dailymotion.com/video/xpho8g
docteur alwest
18 mai 2020
Docteur Alwest sur scène :
A Paris le 26 septembre, 10 octobre et 24 octobre 2020:
https://www.billetreduc.com/151605/evt.htm
A Rouen le 9 octobre 2020 à 21h:
https://www.billetreduc.com/259329/evt.htm
A Nantes le 30 octobre 2020 à 19h:
https://www.billetreduc.com/256864/evt.htm
Sources :
Projet de loi "prorogation de l'urgence sanitaire":
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2019-2020/414/Amdt_COM-51.html
Emmanuel Macron : la communauté internationale unie contre le COVID-19:
https://www.youtube.com/watch?v=bLQ67QuLPpw
France 2 Julien Pain sur Bill Gates le 21 avril 2020
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-mardi-21-avril-2020_3895871.html
Arte : L'OMS dans les griffes des lobbyistes :
https://www.youtube.com/watch?v=N-mL9gX9gws&;ab_channel=BonnesNouvelles
France 24 : Fondation Bill et Melinda Gates: un outil au service des multinationales, interview de Lionel Astruc
https://www.youtube.com/watch?v=fWoLPMtgVPA
Data gueule : "Philantropie : Le capitale se fout de la charité"
https://www.youtube.com/watch?v=GT0XkfEB5T8
Scènes extraites du film Total recall (1990)
France 2 "Envoyé special:"le monde selon Gates"
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