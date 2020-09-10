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Précautions mises en œuvre pour faire un test PCR
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20 views • September 10, 2020
En préambule, l'on assiste à la vaccination par voie nasale de bovidés. Quel rapport me direz-vous avec les tests PCR et le Covid-19 ? Peut-être parce que l'on sait que des recherches sont en cours sur la technologie des vaccins de la muqueuse. Ce qui donne à réfléchir.
Autre point, qu'est-ce que veut dire ce luxe de précautions pour un prélèvement de covid (un genre de grippe) ; on est à quel niveau de contagiosité là ?
Autre sujet de réflexion : pourquoi les tenues de protection des soignants sont-elles aussi conséquentes que celles que portaient les médecins lors de l'épidémie d'Ebola en 2015 ?
À méditer.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Ma chaîne Brighteon (surtout pour les vidéos censurées sur YT)
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
Autre point, qu'est-ce que veut dire ce luxe de précautions pour un prélèvement de covid (un genre de grippe) ; on est à quel niveau de contagiosité là ?
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