Précautions mises en œuvre pour faire un test PCR

En préambule, l'on assiste à la vaccination par voie nasale de bovidés. Quel rapport me direz-vous avec les tests PCR et le Covid-19 ? Peut-être parce que l'on sait que des recherches sont en cours sur la technologie des vaccins de la muqueuse. Ce qui donne à réfléchir.Autre point, qu'est-ce que veut dire ce luxe de précautions pour un prélèvement de covid (un genre de grippe) ; on est à quel niveau de contagiosité là ?Autre sujet de réflexion : pourquoi les tenues de protection des soignants sont-elles aussi conséquentes que celles que portaient les médecins lors de l'épidémie d'Ebola en 2015 ?À méditer.Mon blogue :margueriterothe.comMa chaîne Brighteon (surtout pour les vidéos censurées sur YT)