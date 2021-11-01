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Συγκλονιστική κατάθεση του διάσημου Ιατρού Vladimir Zelenko στο Δικαστήριο Ραβίνων της Ιερουσαλήμ... 💥
askitis
askitis
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27578 views • November 01, 2021
Όσα λέει ο γιατρός του Προέδρου Donald Trump, του Rudy Giulliani, του Προέδρου της Βραζιλίας Jair Bolsonaro και του Υπουργού Υγείας του Ισραήλ Yaakov Litzman, είναι συγκλονιστικά.
Ποιοι και γιατί δολοφονούν την ανθρωπότητα με πρόσχημα τον Νέο Κορονοϊό 2019;
Φαρμακευτικό σχήμα θεραπείας Covid-19 για ενήλικα στο σπίτι.
Άνθρωποι που είναι ασυμπτωματικοί φορείς του ιού ή νοσούν με Covid-19 σε αρχικό στάδιο, μπορούν να λάβουν:
Μία δόση ιβερμεκτίνης 12mg (ή 0,2mg ανά κιλό σωματικού βάρους) την ημέρα, επί πέντε συνεχόμενες.
Δύο δόσεις δοξυκυκλίνης 100mg την ημέρα (πρωί και βράδυ), επί επτά συνεχόμενες.
Μία δόση παρακεταμόλης 500mg μόνο εάν υπάρχει πυρετός (Έως τέσσερις ημερησίως).
Δύο δόσεις Βιταμίνη C 500mg την ημέρα.
Μία δόση Ψευδαργύρου 50mg την ημέρα.
Το παραπάνω φαρμακευτικό σχήμα έγκαιρης θεραπείας απευθύνεται αποκλειστικά για ανθρώπους άνω των 18 ετών. Η ιβερμεκτίνη πρέπει να λαμβάνεται 2 ώρες πριν ή μετά το γεύμα (με άδειο στομάχι). Η δοξυκυκλίνη συστήνεται να χορηγείται, 1 ώρα πριν ή 2 ώρες μετά το γεύμα, αλλά αν δημιουργηθούν στομαχικά συμπτώματα, τότε μπορεί να ληφθεί μετά το φαγητό. Τέλος και τα δύο σκευάσματα δεν συνιστώνται σε εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες. .......
https://ellinikiafipnisis.blogspot.com/2021/10/Therapeia-kai-profylaxi-me-ivermectini-enanti-tou-neou-koronoiou.html
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