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О создании "Комитета 25 января" (13.02.16)
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17 views • May 01, 2022
Интервью "Красному ТВ"
Комитет декларировал следующее:
1. Целостность России является неоспоримой ценностью, равно как и сохранение единства "русского мира", а объединение русских в одном государстве - стратегическая задача, равно как и курс на преодоление распада страны в 1991 году;
2. Существует необходимость формирования структур которые в случае деструктивных событий смогут консолидировать здоровые силы общества, для которых неприемлемы как нео-либералы, так и те, кто довел Россию до нынешнего состояния;
3. Социальная справедливость в России является базовой ценностью должна быть укоренена в обществе, базовое условие справедливости - пересмотр итогов приватизации;
4. Легитимность новой власти должна опираться на местное самоуправление, которое должно всемерно развиваться.
Комитет декларировал следующее:
1. Целостность России является неоспоримой ценностью, равно как и сохранение единства "русского мира", а объединение русских в одном государстве - стратегическая задача, равно как и курс на преодоление распада страны в 1991 году;
2. Существует необходимость формирования структур которые в случае деструктивных событий смогут консолидировать здоровые силы общества, для которых неприемлемы как нео-либералы, так и те, кто довел Россию до нынешнего состояния;
3. Социальная справедливость в России является базовой ценностью должна быть укоренена в обществе, базовое условие справедливости - пересмотр итогов приватизации;
4. Легитимность новой власти должна опираться на местное самоуправление, которое должно всемерно развиваться.
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