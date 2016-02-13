О создании "Комитета 25 января" (13.02.16)

Интервью "Красному ТВ"



Комитет декларировал следующее:

1. Целостность России является неоспоримой ценностью, равно как и сохранение единства "русского мира", а объединение русских в одном государстве - стратегическая задача, равно как и курс на преодоление распада страны в 1991 году;

2. Существует необходимость формирования структур которые в случае деструктивных событий смогут консолидировать здоровые силы общества, для которых неприемлемы как нео-либералы, так и те, кто довел Россию до нынешнего состояния;

3. Социальная справедливость в России является базовой ценностью должна быть укоренена в обществе, базовое условие справедливости - пересмотр итогов приватизации;

4. Легитимность новой власти должна опираться на местное самоуправление, которое должно всемерно развиваться.