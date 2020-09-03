Laurent Louis - Βέλγος βουλευτής αποκαλύπτει την αλήθεια

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Στις 17 / 01/ 2012, ο 32χρονος τότε ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Laurent Louis κατάφερε και ΣΟΚΑΡΕ τη Βέλγικη κοινή και ΟΧΙ μόνο γνώμη εξηγώντας τους λόγους που ψήφισε κατά της Βελγικής υποστήριξης για την Γαλλική στρατιωτική επέμβαση στο Μάλι.
Επίσης, υπενθύμισε πως η 11 Σεπτεμβρίου ήταν μια εσωτερική δουλειά και όχι κάποιου... Οσάμα Μπιλ Λάντεν !
Μια ... διαφορετική οπτική γωνία για τα νέα παιδιά της πατρίδας μας που θα ήθελαν να εμπλακούν με τα κοινά και την πολιτική στη χώρα μας.