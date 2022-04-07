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Τελικά, η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες... Επίκειται δικαστική απόφαση που θα το βεβαιώνει...
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545 views • April 07, 2022
ΣΟΚ! Δίωξη Κασιδιάρη για το «Η Ελλάδα στους Έλληνες»
Νέα δικογραφία κατά του Ηλία Κασιδιάρη γιατί είπε πως «Η Ελλάδα πρέπει να ανήκει στους Έλληνες»
Η απάντηση του Ιδρυτή του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ και η τοποθέτησή του για την ακρίβεια, τις εκλογές και όλες τις εξελίξεις
Νέα δικογραφία κατά του Ηλία Κασιδιάρη γιατί είπε πως «Η Ελλάδα πρέπει να ανήκει στους Έλληνες»
Η απάντηση του Ιδρυτή του Εθνικού Κόμματος ΕΛΛΗΝΕΣ και η τοποθέτησή του για την ακρίβεια, τις εκλογές και όλες τις εξελίξεις
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