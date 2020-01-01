Video 10/12 - Ingredienti di Vaccini

Il Padrino dei Vaccini: la deposizione di Stanley Plotkin



00:00:32 Documento 32, alluminio trovato nei cervelli di cavie sezionati, iniettati con alluminio

00:01:14 Documento 33, studi che mostrano che l'alluminio viaggia fino al cercello delle cavie da laboratorio e discussione sul se sia possibile determinare lo stesso per gli uomini

00:10:28 A Lettera della University of Columbia, Dipartimento di Oftalmologia e Scienze Visive, del Prof. Chris Shaw che dirige il gruppo di ricerca, esperto in alluminio, indirizzata all'HHS e NIH, alla FDA e al CDC

00:12:51 Il testimone legge, su richiesta, alcune frasi della succitata lettera, in cui l'autore dichiara che le affermaizoni del CDC, tramite il proprio sito, che i vaccini non causano autismo, sono totalmente senza fondamento

00:15:14 Documento 39, studio intitolato Alluminio nei tessuti cerebrali nell'Autismo; osservazione sorprendente di alluminio nei cervelli (cellule immunitarie) dei bambini con autismo morti prematuramente

00:18:54 Mr. SIRI chiede la quantità di antigene presente nei vaccini venduti negli US e se ci siano delle sostanze pericolose per il corpo e le cellule umane

00:20:06 Domande sulla presenza di cellule di rene di scimmie nei vaccini pediatrici

00:23:05 Domande sulla presenza di siero di vitello o bovino nei vaccini

00:24:37 Documento 40, prodotto dalla FDA, Eccipienti dei Vaccini e Sintesi, siero di vitello come ingrediente, come pure latte vaccino, caseina, proteine delle uova, gelatina di maiale, gelatina di mucca, prodotti animali o sottoprodotti, MRC-5 cellule diploidi umane

00:31:10 Mr. SIRI domanda cosa siano le MRC-5 nei vaccini, cellule di feti abortiti

00:32:53 WI-38, Fobroblasti diploidi di polomoni umani nei vaccini

00:34:07 Albumina umana nei vaccini

00:36:48 Albumina ricombinata umana nei vaccini

00:38:25 Il testimone ammette che esistono delle reazioni ai vaccini

00:39:05 DNA umano nei vaccini

00:43:40 Il virus di scimmia o SV-40 nei vaccini, che ha contaminato le persone che hanno ricevuto quel vaccino