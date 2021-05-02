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Kender du ‘Slaget om Fredens Havn’ (Pirathavnen) i København? [01.05.2021]
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10 views • May 02, 2021
Kender du til ‘Slaget om Fredens Havn’ (Pirathavnen) i København? [01.05.2021]
Note: Hvis nogen ligger inde med, eller kan skaffe de 3 afsnit i dokumentarserien fra TV2 "Slaget om Fredens Havn" så send dem til mig, og jeg deler så alle kan se dem gratis. Mail: [email protected] - PM via https://www.facebook.com/kim.temp
1. maj 2021 22:30. For nyligt har man kunnet følge dokumentarserien "Slaget om Fredens Havn" på TV2. Serien følger en gruppe hjemløses kamp for at få lov til at blive i deres selvskabte bofællesskab i Københavns Havn. Og nu udkommer romanen "De andre", der følger en gruppe hjemløse i Svendborg. Forfatteren Michael Josephsen er selv tidligere hjemløs og misbruger. Mød ham i Deadline.
Vært: Lotte Folke Kaarsholm Udløber: 2. maj 2022
Deadline: Hjemløs
1. maj 2021 22:30 | 33M
https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-hjemloes_250375
https://www.dr.dk/drtv/episode/deadline_-hjemloes_250375
Mikael Josephsen: De andre
https://www.bog-ide.dk/produkt/5328114/mikael-josephsen-de-andre
https://forfatterweb.dk/josephsen-mikael
https://da.wikipedia.org/wiki/Mikael_Josephsen
https://mikaeljosephsen.dk/
https://www.facebook.com/mikael.josephsen
Storken, fra Fredens Havn
https://www.facebook.com/storken.nidderup
Tirsdag d. 27. april 2021, kl. 13.31
https://www.berlingske.dk/samfund/strid-i-landsretten-beboere-i-fredens-havn-kan-blive-hjemloese
Fredens Havn
Landmark & Historical Place
https://www.facebook.com/pages/Fredens%20Havn/1028939563817414/
Fredens Havn
@fredenshavn.dk · Community
https://www.facebook.com/fredenshavn.dk/
https://fredens-havn.dk/
TV2 dokumentaren om Fredens Havn
‘Slaget om Fredens Havn’
Dokumentaren vises i tre afsnit på TV2 d.8/4, 15/4, 22/4.
Se traileren her.
https://fredens-havn.dk/?fbclid=IwAR39DKvL18q8vYR8HeTxLGShQYtfcseFdWbbIC3Z0AMBHNCeJVfkrEb5y5w#fremtiden
Fredens havn oprydning
756 views•Oct 26, 2018
Selma of 1914 Adventure
78 subscribers
https://youtu.be/ipUztopqLZY
Slaget om Fredens Havn - dokumentarserie i tre dele - TV 2
https://tv.tv2.dk/slaget-om-fredens-havn
https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/slaget-om-fredens-havn
Midt i et af Københavns dyreste kvarterer er nogle hjemløse flyttet på vandet. I 15 år er de kommet sejlende hertil i både, der måske nok har set bedre tider. Politikere og naboer ønsker dem væk, men anført af Esben og Storken tager beboerne kampen op for at bevare Fredens Havn.a
1. Vi har fundet fred her - Sendt 8. april 2021 på TV 2
2. De tiltaler os - Sendt 15. april 2021 på TV 2
3. Kranerne og kærligheden kommer - Sendt 22. april 2021 på TV 2
https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/slaget-om-fredens-havn
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&;search_query=slaget+om+fredens+havn+tv2
Note: Hvis nogen ligger inde med, eller kan skaffe de 3 afsnit i dokumentarserien fra TV2 "Slaget om Fredens Havn" så send dem til mig, og jeg deler så alle kan se dem gratis. Mail: [email protected] - PM via https://www.facebook.com/kim.temp
1. maj 2021 22:30. For nyligt har man kunnet følge dokumentarserien "Slaget om Fredens Havn" på TV2. Serien følger en gruppe hjemløses kamp for at få lov til at blive i deres selvskabte bofællesskab i Københavns Havn. Og nu udkommer romanen "De andre", der følger en gruppe hjemløse i Svendborg. Forfatteren Michael Josephsen er selv tidligere hjemløs og misbruger. Mød ham i Deadline.
Vært: Lotte Folke Kaarsholm Udløber: 2. maj 2022
Deadline: Hjemløs
1. maj 2021 22:30 | 33M
https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-hjemloes_250375
https://www.dr.dk/drtv/episode/deadline_-hjemloes_250375
Mikael Josephsen: De andre
https://www.bog-ide.dk/produkt/5328114/mikael-josephsen-de-andre
https://forfatterweb.dk/josephsen-mikael
https://da.wikipedia.org/wiki/Mikael_Josephsen
https://mikaeljosephsen.dk/
https://www.facebook.com/mikael.josephsen
Storken, fra Fredens Havn
https://www.facebook.com/storken.nidderup
Tirsdag d. 27. april 2021, kl. 13.31
https://www.berlingske.dk/samfund/strid-i-landsretten-beboere-i-fredens-havn-kan-blive-hjemloese
Fredens Havn
Landmark & Historical Place
https://www.facebook.com/pages/Fredens%20Havn/1028939563817414/
Fredens Havn
@fredenshavn.dk · Community
https://www.facebook.com/fredenshavn.dk/
https://fredens-havn.dk/
TV2 dokumentaren om Fredens Havn
‘Slaget om Fredens Havn’
Dokumentaren vises i tre afsnit på TV2 d.8/4, 15/4, 22/4.
Se traileren her.
https://fredens-havn.dk/?fbclid=IwAR39DKvL18q8vYR8HeTxLGShQYtfcseFdWbbIC3Z0AMBHNCeJVfkrEb5y5w#fremtiden
Fredens havn oprydning
756 views•Oct 26, 2018
Selma of 1914 Adventure
78 subscribers
https://youtu.be/ipUztopqLZY
Slaget om Fredens Havn - dokumentarserie i tre dele - TV 2
https://tv.tv2.dk/slaget-om-fredens-havn
https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/slaget-om-fredens-havn
Midt i et af Københavns dyreste kvarterer er nogle hjemløse flyttet på vandet. I 15 år er de kommet sejlende hertil i både, der måske nok har set bedre tider. Politikere og naboer ønsker dem væk, men anført af Esben og Storken tager beboerne kampen op for at bevare Fredens Havn.a
1. Vi har fundet fred her - Sendt 8. april 2021 på TV 2
2. De tiltaler os - Sendt 15. april 2021 på TV 2
3. Kranerne og kærligheden kommer - Sendt 22. april 2021 på TV 2
https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/slaget-om-fredens-havn
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&;search_query=slaget+om+fredens+havn+tv2
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