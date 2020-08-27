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L'association Wanted pedo sommée de retirer un article censé présenter des images pornographiques.
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9 views • August 27, 2020
1984, vous dites ?
Que croyez qu'il arrive, quand un site qui lutte activement contre la pédophilie dénonce des comportements douteux ? Hé bien au lieu d'être félicité, Wanted Pédo s'est vu recevoir une injonction de la DCPJ (Direction Centrale de la police Judiciaire), leur demandant de retirer leur article. En effet, ledit article présentait selon eux : “des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique”. Voilà où on en est. C'est la France, le pays des Droits de l'Homme, mais certainement ceux des enfants. C'est révoltant. C'est dégueulasse. Hé oui, ça se passe comme ça, en France. Il ne fait pas bon y dénoncer la pédophilie et le trafic d'enfants.
Lire l'article : https://wanted-pedo.com/bis/poupees-sexuelles-a-limage-dune-societe-malade-prise-de-conscience-citoyenne-et-maintenant__trashed/
Mon blogue : margueriterothe.com
Que croyez qu'il arrive, quand un site qui lutte activement contre la pédophilie dénonce des comportements douteux ? Hé bien au lieu d'être félicité, Wanted Pédo s'est vu recevoir une injonction de la DCPJ (Direction Centrale de la police Judiciaire), leur demandant de retirer leur article. En effet, ledit article présentait selon eux : “des représentations de mineurs présentant un caractère pornographique”. Voilà où on en est. C'est la France, le pays des Droits de l'Homme, mais certainement ceux des enfants. C'est révoltant. C'est dégueulasse. Hé oui, ça se passe comme ça, en France. Il ne fait pas bon y dénoncer la pédophilie et le trafic d'enfants.
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