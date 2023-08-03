German MEP explains how 15 minute cities will be used to enforce climate lockdowns

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Russia Ukraine Updates
August 2, 2023
German MEP, Christine Anderson, explains how 15 minute cities will be used to enforce climate lockdowns
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