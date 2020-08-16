La science dévoile ce qu’ils ne vous disent pas à la télévision sur cette « pandémie ».Traduit en VF

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20 views • August 16, 2020



Mika Denissot :



Afin que la vérité puisse grandir un peu plus chaque jour sur cette « pandémie ».Avec mon épouse Gati, nous avons traduit cette vidéo de Tony Robbins de l’anglais au français.



Présentation de l'épisode «Facts From the Frontlines» de TheTonyRobbinsPodcast - où Tony découvre la vérité sur le coronavirus avec un panel de 7 personnes de chercheurs hautement qualifiés, un épidémiologiste expérimenté, un lauréat du prix Nobel et des MD testant et traitant des patients en première ligne. Ensemble, ils révèlent les recherches fondées sur des preuves qui ont été révélées au cours des deux derniers mois.



C'est l'une des interviews les plus importantes que Tony ait jamais menées. Cela nous rappelle de garder la garde à la porte de notre esprit, de faire preuve de discernement lors de la détermination de sources fiables et de penser de manière critique afin de rester flexible et de maintenir la capacité de pivoter à la lumière des nouvelles informations, en particulier lorsque la vie en dépend.



Pour voir la vidéo en VO :



Pour entendre l'interview complète 2h40mn en Anglais, rendez-vous ici:



dans l'ordre d'apparition :

- Tony Robbins

- Dr. Michael Levitt

- Dr. Alan Preston

- Sen. Scott Jensen, M.D.

- Dr. Michael Roizen

- Dr. Dan Erickson

- Dr. Artin Massihi

- Dr. Eran Bendavid



* MISE À JOUR: * à 13; 29 sur la chaine YT de Tony Robbins, nous avons incorrectement affiché un%. Le Dr Roizen souligne que le taux de létalité pour les personnes de 60 ans et moins est inférieur à 0,2%



** A 16'30 ce n est pas "Faire arrêter les gens de travailler" mais "Cette incertitude agitait / inquiétait les gens"





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Mika 28 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=p0dW2UCNaNI Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ Afin que la vérité puisse grandir un peu plus chaque jour sur cette « pandémie ».Avec mon épouse Gati, nous avons traduit cette vidéo de Tony Robbins de l’anglais au français.Présentation de l'épisode «Facts From the Frontlines» de TheTonyRobbinsPodcast - où Tony découvre la vérité sur le coronavirus avec un panel de 7 personnes de chercheurs hautement qualifiés, un épidémiologiste expérimenté, un lauréat du prix Nobel et des MD testant et traitant des patients en première ligne. Ensemble, ils révèlent les recherches fondées sur des preuves qui ont été révélées au cours des deux derniers mois.C'est l'une des interviews les plus importantes que Tony ait jamais menées. Cela nous rappelle de garder la garde à la porte de notre esprit, de faire preuve de discernement lors de la détermination de sources fiables et de penser de manière critique afin de rester flexible et de maintenir la capacité de pivoter à la lumière des nouvelles informations, en particulier lorsque la vie en dépend.Pour voir la vidéo en VO : https://www.youtube.com/watch?v=YgP_Au5RZVw Pour entendre l'interview complète 2h40mn en Anglais, rendez-vous ici: https://www.tonyrobbins.com/podcasts/covid-19-facts-from-the-frontline/ dans l'ordre d'apparition :- Tony Robbins- Dr. Michael Levitt- Dr. Alan Preston- Sen. Scott Jensen, M.D.- Dr. Michael Roizen- Dr. Dan Erickson- Dr. Artin Massihi- Dr. Eran Bendavid* MISE À JOUR: * à 13; 29 sur la chaine YT de Tony Robbins, nous avons incorrectement affiché un%. Le Dr Roizen souligne que le taux de létalité pour les personnes de 60 ans et moins est inférieur à 0,2%** A 16'30 ce n est pas "Faire arrêter les gens de travailler" mais "Cette incertitude agitait / inquiétait les gens"❗FORMATIONS, COURS et LIVRETS GRATUIT ❗→ 1 an de Méditations guidées mensuelle en video et MP3 : https://noe-soulinamind.com/meditation-mensuelle-avec-mika-denissot → Livret de coach, La formule 10x1% : https://noe-soulinamind.com/10x1/ → Test des 6 besoins humains : http://bit.ly/2lsIjtO → Auto-analyse : Un Point de vie complet : https://noe-soulinamind.com/auto-analyse/ → je prends soind de ma vie de couple : challenge/formation en ligne gratuit de 7 jours : https://noe-soulinamind.com/je-prends-soin-de-ma-vie-de-couple/ → Notification par mail des nouvelles vidéos, articles, stages et formations : https://noe-soulinamind.com/inspirations/ 👇🏽ACADEMIES ET COURS EN LIGNE 👇🏽→ Self Mastery (la Maitrise de soi) : https://noe-soulinamind.com/academie-self-mastery-la-maitrise-de-soi/ →Accélérateur de business (L'entrepreunariat 4.0) : https://noe-soulinamind.com/accelerateur-de-business/ →La symbiose du couple : https://noe-soulinamind.com/symbiose-couple/ 👇🏽 BLOG, ET SITES 👇🏽→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr → Web site : https://www.soulinamind.com ✔️Abonnez-vous à la chaine : http://bit.ly/2DAmD6t ✔️Facebook : https://www.facebook.com/soulinamind ✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/ ✔️Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP ✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8 ➖A PROPOS DE MIKA➖A plus tard dans la vie,Mika Keywords criseeconomiquecrisesanitairemanipulationmediatique

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