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La science dévoile ce qu’ils ne vous disent pas à la télévision sur cette « pandémie ».Traduit en VF
luciole
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20 views • August 16, 2020
28 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=p0dW2UCNaNI
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ

Afin que la vérité puisse grandir un peu plus chaque jour sur cette « pandémie ».Avec mon épouse Gati, nous avons traduit cette vidéo de Tony Robbins de l’anglais au français.

Présentation de l'épisode «Facts From the Frontlines» de TheTonyRobbinsPodcast - où Tony découvre la vérité sur le coronavirus avec un panel de 7 personnes de chercheurs hautement qualifiés, un épidémiologiste expérimenté, un lauréat du prix Nobel et des MD testant et traitant des patients en première ligne. Ensemble, ils révèlent les recherches fondées sur des preuves qui ont été révélées au cours des deux derniers mois.

C'est l'une des interviews les plus importantes que Tony ait jamais menées. Cela nous rappelle de garder la garde à la porte de notre esprit, de faire preuve de discernement lors de la détermination de sources fiables et de penser de manière critique afin de rester flexible et de maintenir la capacité de pivoter à la lumière des nouvelles informations, en particulier lorsque la vie en dépend.

Pour voir la vidéo en VO : https://www.youtube.com/watch?v=YgP_Au5RZVw

Pour entendre l'interview complète 2h40mn en Anglais, rendez-vous ici: https://www.tonyrobbins.com/podcasts/covid-19-facts-from-the-frontline/

dans l'ordre d'apparition :
- Tony Robbins
- Dr. Michael Levitt
- Dr. Alan Preston
- Sen. Scott Jensen, M.D.
- Dr. Michael Roizen
- Dr. Dan Erickson
- Dr. Artin Massihi
- Dr. Eran Bendavid

* MISE À JOUR: * à 13; 29 sur la chaine YT de Tony Robbins, nous avons incorrectement affiché un%. Le Dr Roizen souligne que le taux de létalité pour les personnes de 60 ans et moins est inférieur à 0,2%

** A 16'30 ce n est pas "Faire arrêter les gens de travailler" mais "Cette incertitude agitait / inquiétait les gens"


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A plus tard dans la vie,
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