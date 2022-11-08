Vain hyvia uutisia 8 11 - Qvanttilive

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Lisää Livestäni: http://redpillmedia.fi/fi/qvanttilive/
Hyvät Uutiset! Telegrammissa: https://t.me/vainhyviauutisia
Kuinka selvittää onko joku toimija ns. hyvis - Tutki websivuston historiaa (esim. oma sivustoni yhdysvallat.eu , jonka tosin yhdistin pari vuotta sitten redpillmedian alle):
https://web.archive.org/web/20220000000000*/yhdysvallat.eu
Parhaat ”redpillaajat”:
+mRNA-teknologian keksijä Dr. Robert Malone
- https://twitter.com/RWMaloneMD (tili toistaiseksi sensuroitu)
- https://t.me/RWMaloneMD
Ylen dokkari Mielen salattu voima (Esimerkkejä: Kaksosista toista satutettaessa toinen aistii kivun maapallon toisella puolella, Tietokone näyttää ihmisille sattumanvaraisesti valitsemiaan kuvia. He reagoivat ”kamaliin” kuviin jo ennen kuin he ovat nähneet kuvat.): https://www.brighteon.com/6dbba51b-c7f0-4212-9fc5-db0f0a32836c
https://t.me/vainhyviauutisia/1328
Tässä todella hyvä esimerkki siitä, kuinka valtaeliitti palkitsee sille uskolliset (Clintonit pyörittivät USA:n huumekauppaa Arkansasin osavaltiosta käsin omalta lentokentältään ja Bill päätyi sen jälkeen presidentiksi): Mena Cover-up: https://tokentube.net/v/3224451096/Cl... Sama Bithutessa: https://www.bitchute.com/video/T0sD3I... Dokumenttielokuvassa haastatellaan lukuisia tutkimukseen osallistuneita viranomaisia.
https://redpillmedia.fi/fi/qanon-kuka-qanon-on/
https://qanon.pub/
https://redpillmedia.fi/fi/totuus-syovasta/kiireiselle/
http://totuusrokotteista.fi/
https://pizzagate.fi/
https://prayingmedic.com/
https://www.samuliperala.fi/