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Mörkläggningen kring Estonia-katastrofen - Stefan Torssell
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143 views • November 27, 2019
Estonia sjönk i Östersjön den 28 september 1994 under oklara omständigheter. Redan 15 timmar efter olyckan förklarade statsminister Carl Bildt att ett felkonstruerat bogvisir orsakade att färjan sjönk. Den utredningskommission Carl Bildt själv senare organiserade bekräftade hans teori.
Stefan Torssell kommer under detta föredrag att berätta om hur myndigheterna genomförde den administrativa och politiska mörkläggningen kring Estoniakatastrofen och vad det var som man egentligen ville dölja.
Olyckan har aldrig prövats rättsligt.
Stefan Torssell är tidigare sjökapten och byrådirektör på Sjöfartsverket. Han har ägnat Estoniakatastrofen åtskilliga timmars utredningsarbete och har intervjuat hundratals människor i denna process. Han verkar idag för att få till stånd en ny och oberoende undersökning som ger svar på varför Estonia sjönk.
Föreläsningen ägde rum söndagen den 15 november 2015 och arrangerades av Förening Cui Bono i Göteborg.
Source: https://youtu.be/m4R9Ua3oST0
Stefan Torssell kommer under detta föredrag att berätta om hur myndigheterna genomförde den administrativa och politiska mörkläggningen kring Estoniakatastrofen och vad det var som man egentligen ville dölja.
Olyckan har aldrig prövats rättsligt.
Stefan Torssell är tidigare sjökapten och byrådirektör på Sjöfartsverket. Han har ägnat Estoniakatastrofen åtskilliga timmars utredningsarbete och har intervjuat hundratals människor i denna process. Han verkar idag för att få till stånd en ny och oberoende undersökning som ger svar på varför Estonia sjönk.
Föreläsningen ägde rum söndagen den 15 november 2015 och arrangerades av Förening Cui Bono i Göteborg.
Source: https://youtu.be/m4R9Ua3oST0
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