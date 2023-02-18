Un ancien agent de la CIA parle de la traite des enfants

Chers téléspectateurs hispanophones, je traduis des vidéos anglaises en anglais. Maintenant, je veux aussi traduire en espagnol, mais comme je ne connais pas la langue, il est impossible de la corriger. J'espère que vous comprenez et appréciez mes tentatives. Si oui, aidez ma chaîne youtube à atteindre 1000 abonnés. https://www.youtube.com/@dennyabrahamsson8660



