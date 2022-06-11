Η εντατική νεοταξική εκπαίδευση των νέων [συνέχεια]

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Κανένας «μαχόμενος» δημοσιογράφος των 800.000 ευρώ τον χρόνο δεν θα σκάσει να ασχοληθεί με το θέμα πάνω από μισό λεπτό. Και κανένας δεν θέλει να δει ότι η βία είναι αποτέλεσμα της διαστροφής του ψυχισμού μας.
Αλλά εξωτερικά τουλάχιστον η βία είναι ΑΜΕΣΟ αποτέλεσμα της βίαιης μουσικής και των βίαιων βιντεοπαιχνιδιών.