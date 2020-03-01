8 analogías de la película El Mago de Oz con la relación que se tiene con un Narcisista Maligno.

La historia del Mago de Oz es una bella historia en la que todos sus personajes tienen algo muy interesante y valioso que enseñarnos. De la historia en general y de cada uno de sus personajes en particular podemos reflexionar sobre nuestro trabajo de recuperación, después de haber sufrido la devastación que dejó el narcisista maligno en nuestra vida y que en la película está representado por un enorme tornado.

El camino amarillo es nuestro camino de recuperación que tenemos que seguir para llegar a casa otra vez, es decir para llegar a conocernos realmente.