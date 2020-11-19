ARTISTAS Y TÉCNICOS POR LA LIBERTAD. Rueda de prensa de UNIDOS por la VERDAD y la VIDA EN LIBERTAD

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563 views • November 19, 2020



https://elinvestigador.org/rueda-prensa-unidos-por-la-verdad-y-la-libertad/



Conferencia de Prensa "Unidos por la Verdad y la Vida, en Libertad".

Viernes 25 de Septiembre en Barcelona.

Conferencia conjunta de colectivos profesionales y colectivos civiles.

Convocada inicialmente por Médicos por la Verdad España.



ARTISTAS Y TÉCNICOS POR LA LIBERTAD

Ana Arias

Contacto:



POEMA LEÍDO EN LA PONENCIA: CARPE DIEM

“Un día como hoy en el año 8 a.c._ murió el poeta romano Quinto Horacio Flaco, simplemente Horacio, según los entendidos el más grande poeta lírico autor de la frase Carpe Diem*



La frase se hace famosa en la película 'La Sociedad de los poetas muertos' a raíz de un poema del gran Walt Whitman.

Aquí el poema de Witman, Carpe Diem



Aprovecha el día.

No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz,

sin haber alimentado tus sueños.

No te dejes vencer por el desaliento.

No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte,

que es casi un deber.

No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.

No dejes de creer

que las palabras y la poesía, sí pueden cambiar al mundo;

porque, pase lo que pase, nuestra esencia está intacta.

Somos seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y es oasis.

Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas

de nuestra propia historia.

Aunque el viento sople en contra,

la poderosa obra continúa.

Y tú puedes aportar una estrofa..

No dejes nunca de soñar, porque sólo en sueños puede ser libre el hombre.

No caigas en el peor de los errores: el silencio.

La mayoría vive en un silencio espantoso.

No te resignes, huye..

"Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo", dice el poeta; valora la belleza de las cosas simples, se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas.

No traiciones tus creencias, todos merecemos ser aceptados.

No podemos remar

en contra de nosotros mismos,

eso transforma la vida en un infierno.

Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante.

Vívela intensamente, sin mediocridades.

Piensa que en ti está el futuro,

y asume la tarea con orgullo y sin miedo.

Aprende de quienes pueden enseñarte.

Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros 'Poetas Muertos', te ayudarán a caminar por la vida.

La sociedad de hoy somos nosotros, los 'Poetas Vivos'.

No permitas que la vida te pase a ti, sin que tú la vivas!



Grabación y edición

Alícia Ninou

https://timefortruth.es/ Todos los videos enConferencia de Prensa "Unidos por la Verdad y la Vida, en Libertad".Viernes 25 de Septiembre en Barcelona.Conferencia conjunta de colectivos profesionales y colectivos civiles.Convocada inicialmente por Médicos por la Verdad España.ARTISTAS Y TÉCNICOS POR LA LIBERTADAna AriasContacto: [email protected] POEMA LEÍDO EN LA PONENCIA: CARPE DIEM“Un día como hoy en el año 8 a.c._ murió el poeta romano Quinto Horacio Flaco, simplemente Horacio, según los entendidos el más grande poeta lírico autor de la frase Carpe Diem*La frase se hace famosa en la película 'La Sociedad de los poetas muertos' a raíz de un poema del gran Walt Whitman.Aquí el poema de Witman, Carpe DiemAprovecha el día.No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz,sin haber alimentado tus sueños.No te dejes vencer por el desaliento.No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte,que es casi un deber.No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.No dejes de creerque las palabras y la poesía, sí pueden cambiar al mundo;porque, pase lo que pase, nuestra esencia está intacta.Somos seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y es oasis.Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistasde nuestra propia historia.Aunque el viento sople en contra,la poderosa obra continúa.Y tú puedes aportar una estrofa..No dejes nunca de soñar, porque sólo en sueños puede ser libre el hombre.No caigas en el peor de los errores: el silencio.La mayoría vive en un silencio espantoso.No te resignes, huye.."Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo", dice el poeta; valora la belleza de las cosas simples, se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas.No traiciones tus creencias, todos merecemos ser aceptados.No podemos remaren contra de nosotros mismos,eso transforma la vida en un infierno.Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante.Vívela intensamente, sin mediocridades.Piensa que en ti está el futuro,y asume la tarea con orgullo y sin miedo.Aprende de quienes pueden enseñarte.Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros 'Poetas Muertos', te ayudarán a caminar por la vida.La sociedad de hoy somos nosotros, los 'Poetas Vivos'.No permitas que la vida te pase a ti, sin que tú la vivas!Grabación y ediciónAlícia Ninou Keywords libertadartistastecnicos

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