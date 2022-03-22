© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr. Peter Beter - The Great Secret Race in Super Weapons - Audio Letter No. 20 - January 24, 1977
Follow
1
Share
Report
31 views • March 22, 2022
Dr. Peter David Beter - Audio Letter No 20 . January 24, 1977
https://peterdavidbeter.com/docs/all/dbal20.html
(1) Henry Ford's parting criticism of the largest foundation in the world
(2) The current pre-war hostilities that are leading up to Nuclear War I
(3) The great secret race in super weapons
https://peterdavidbeter.com/
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/eefd050c-99f1-4c70-bb4b-f02a6b9a9916?index=1
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Blogspot:
http://drpeterbeter.blogspot.com
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCj678nzZrPEamAJKkefV-9w/featured
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/DrPeterBeter
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Archives:
https://archive.org/details/DrPeterBeter_AudioVideoLetters
Download All Audio Archives in MP3: https://archive.org/compress/DrPeterBeter_AudioVideoLetters/formats=VBR%20MP3&;;;file=/DrPeterBeter_AudioVideoLetters.zip
https://peterdavidbeter.com/docs/all/dbal20.html
(1) Henry Ford's parting criticism of the largest foundation in the world
(2) The current pre-war hostilities that are leading up to Nuclear War I
(3) The great secret race in super weapons
https://peterdavidbeter.com/
Playlist: https://www.brighteon.com/watch/eefd050c-99f1-4c70-bb4b-f02a6b9a9916?index=1
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Blogspot:
http://drpeterbeter.blogspot.com
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCj678nzZrPEamAJKkefV-9w/featured
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/DrPeterBeter
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Archives:
https://archive.org/details/DrPeterBeter_AudioVideoLetters
Download All Audio Archives in MP3: https://archive.org/compress/DrPeterBeter_AudioVideoLetters/formats=VBR%20MP3&;;;file=/DrPeterBeter_AudioVideoLetters.zip
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.