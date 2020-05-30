Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης: Η αθάνατη ψυχή και τά ιερά λείψανα ...

Μια σπάνια ηχογράφηση από ραδιοφωνική εκπομπή του π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου στον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ακούμε τον Όσιο Ιάκωβο να ομιλεί για την ανάσταση των νεκρών, για τα άγια λείψανα, για τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσσο, για τον Όσιο Δαυϊδ και τα άγια λείψανά του τα οποία θεραπεύουν κάθε κακή ασθένεια -διότι έχουν χάρη από τον Θεό, έχουν θαυματουργική δύναμη- όταν και εμείς έχουμε πίστιν Θεού.