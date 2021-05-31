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Krankenschwester enthüllt die Wahrheit
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Erin Marie Olszewski -
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Krankenschwester aus New York enthüllt: "CoVID-Patienten hätten nicht sterben müssen"
Die Ex-Militärkrankenschwester Erin Marie Olszewski half knapp einen Monat lang in einem der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenem Krankenhaus in New York aus, bevor sie sich entschloss, über die von ihr beobachteten Missstände öffentlich zu berichten.
Sie erzählte, dass viele der Patienten nicht an CoVID-19, sondern aufgrund einer falschen medizinischen Behandlung verstarben. Zuvor wurden bewusst CoVID-19 positive und negative Patienten in einem Zimmer zusammengelegt, um eine Ansteckung zu gewährleisten. Gewinnmaximierung sozusagen, denn die Krankenhaeuser in den USA bekommen $39.000 pro Beatmungsbett.
Was sie im Elmhurst Hospital in Queens erlebte, schildert sie im Interview mit RT Deutsch-Redakteurin Maria Janssen.
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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