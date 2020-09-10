Όλα Τα Νέα Για τον Covid-19 Στις Οθόνες Σας

Αυτό που λέμε σήμερα δικαίωμα στην ενημέρωση και πρόσβαση

στην αλήθεια είναι κάτι που πραγματικά προβληματίζει!!

Η ελευθερία του λόγου έχει χτυπηθεί πολύ ιδιαιτέρως τους

τελευταίους 6 μήνες της "πανδημίας του κορωνονο'ι'ού" και

η ασθένεια η οποία λέγεται ότι προκαλεί ο Covid-19 δεν είναι

η αληθινή απειλή από ότι ξέραμε από την αρχή και τελικά

είναι πια μπροστά στα μάτια μας ότι στήθηκε κάτι πολύ

απολυταρχικό στις πλάτες μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όσοι ειδικά ξέραμε από ιατρική και νομική είδαμε να

καταπατούνται οι οι πιο βασικοί κανόνες της ιατρικής

και οι πιο θεμελιώδης νόμοι του Συντάγματος για να

στηριχθεί όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου που

κατέστρεψε την παγκόσμια οικονομία,έκλεισε χιλιάδες

επιχειρήσεις,έφερε πρωτόγνωρα επίπεδα ανεργίας

και η φτώχεια απειλεί πια σχεδόν όλους τους ανθρώπους.

Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα μας σχεδόν χάθηκαν

και οι απαγορεύσεις ακόμη και στα πιο αυτονόητα

πράγματα μας ξενίζουν πια όλους.

Είδαμε μάσκες,αντισηπτικά και ότι δήθεν μπορεί να

μας προστατέψει από τον "φονικό" ιό να αγοράζονται

από σχεδόν όλους τους ανθρώπους γιατί άκουγαν τους

"ειδικούς" που πόνταραν πάνω στον φόβο και στην

άγνοια τους!

'Ολοι μαζί πρέπει να αντισταθούμε,να σκεφτούμε και

να ερευνήσουμε όσο έχουμε ακόμα χρόνο και ενέργεια

για να το κάνουμε!

Κάθε Τρίτη στις 21:30,θα με βρείτε στο facebook ως Bill

Colin κάνω live μετάδοση σχολιάζοντας μαζί με όσους

θέλουν την επικαιρότητα!!

Η ισχύς εν τη ενώσει!!