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Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer - Mika Denissot
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9 views • November 04, 2020
2 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=EH_3Ysgeeb4
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Ce que nous vivons actuellement n’est qu’un début, et comme dans la série Matrix, nous allons vivre le covid 20 et le covid21. Et vous savez pourquoi ? Tout le monde attend NEO… plutôt que de devenir NEO !
Les mauvaises pensées, les sentiments de haine, de jalousie, de colère, de peur, moisissent et pourrissent l’essence même de l’être humain, elles nous asphyxient.
Le monde est déjà divisé, écartelé, apeuré et la seule manière de garder sa justesse et sa liberté, c’est de refuser catégoriquement les ordres qui ne reposent sur aucune logique claire et précise.
On nous a mis des croyances en tête et comme certains n’ont pas encore assez de recul et découvert d’autres angles de vue, il leur est difficile de se questionner et de remettre en cause leurs croyances ! Cependant je te pose une question : quelle est ta limite ?
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→ Test des 6 besoins humains : http://bit.ly/2lsIjtO
→ Auto-analyse : Un Point de vie complet : https://noe-soulinamind.com/auto-analyse/
→ Notification par mail des nouvelles vidéos, articles, stages et formations : https://noe-soulinamind.com/inspirations/
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→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
→ Web site : https://www.soulinamind.com
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✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
✔️Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP
✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
Liens et sources :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487861?sommaire=4487854
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/tous-les-pays-du-monde/
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Ce que nous vivons actuellement n’est qu’un début, et comme dans la série Matrix, nous allons vivre le covid 20 et le covid21. Et vous savez pourquoi ? Tout le monde attend NEO… plutôt que de devenir NEO !
Les mauvaises pensées, les sentiments de haine, de jalousie, de colère, de peur, moisissent et pourrissent l’essence même de l’être humain, elles nous asphyxient.
Le monde est déjà divisé, écartelé, apeuré et la seule manière de garder sa justesse et sa liberté, c’est de refuser catégoriquement les ordres qui ne reposent sur aucune logique claire et précise.
On nous a mis des croyances en tête et comme certains n’ont pas encore assez de recul et découvert d’autres angles de vue, il leur est difficile de se questionner et de remettre en cause leurs croyances ! Cependant je te pose une question : quelle est ta limite ?
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