C.I.A ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Η Εμπειρία της Πύλης και ο Εγκεφαλικός Ημισφαιρικός Συγχρονισμός

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22 views • May 24, 2022





Ο συγγραφέας της έκθεσης The Gateway Process είναι ο αντισυνταγματάρχης Wayne M. McDonnell, ο οποίος στο εξής αναφέρεται απλώς ως Wayne [Γουέιν]. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για τον άνθρωπο, ούτε πολλές φωτογραφίες. Το 1983, ο Γουέιν υπέβαλε μια διαβαθμισμένη έκθεση με τίτλο "Ανάλυση και αξιολόγηση της διαδικασίας της Πύλης [An Analysis and Assessment of Gateway Process]", η αστρική προβολή και οι εξωσωματικές εμπειρίες.

Ο Γουέιν συνεργάστηκε με ένα σωρό διαφορετικούς ανθρώπους για να συντάξει την έκθεση, κυρίως με τον Itzhak Bentov, έναν Αμερικανοϊσραηλινό επιστήμονα που βοήθησε στην πρωτοπορία στην επιστήμη της Βιοϊατρικής μηχανικής. Αυτή ήταν η έρευνα του αμερικανικού στρατού και της CIA σχετικά με τις πρακτικές εφαρμογές των ταινιών Gateway.



Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: Οι κασέτες της Πύλης [Gateway Tapes], γνωστές και ως Hemi-Sync, είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να μεταβάλλει τη συνείδηση, μετακινώντας την έξω από τη φυσική σφαίρα, ώστε τελικά να ξεφύγει ακόμη και από τους περιορισμούς του χρόνου και του χώρου.Ο συγγραφέας της έκθεσης The Gateway Process είναι ο αντισυνταγματάρχης Wayne M. McDonnell, ο οποίος στο εξής αναφέρεται απλώς ως Wayne [Γουέιν]. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για τον άνθρωπο, ούτε πολλές φωτογραφίες. Το 1983, ο Γουέιν υπέβαλε μια διαβαθμισμένη έκθεση με τίτλο "Ανάλυση και αξιολόγηση της διαδικασίας της Πύλης [An Analysis and Assessment of Gateway Process]", η αστρική προβολή και οι εξωσωματικές εμπειρίες.Ο Γουέιν συνεργάστηκε με ένα σωρό διαφορετικούς ανθρώπους για να συντάξει την έκθεση, κυρίως με τον Itzhak Bentov, έναν Αμερικανοϊσραηλινό επιστήμονα που βοήθησε στην πρωτοπορία στην επιστήμη της Βιοϊατρικής μηχανικής. Αυτή ήταν η έρευνα του αμερικανικού στρατού και της CIA σχετικά με τις πρακτικές εφαρμογές των ταινιών Gateway.Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/36oW0Fv Keywords ciadeclassifiedgatewayexperience

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