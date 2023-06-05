Un inglés viaja a España porque le han okupado su casa y los okupas casi lo matan

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En España la propiedad privada no existe. Y si no preguntárselo a este inglés que volvió a España cuando se enteró que habían okupado su casa de la playa. Y cuando entra a su propia casa casi lo matan.
Esta es la noticia a la que se refiera Dani Esteve de www.desokupa.com => https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/viaja-desde-uk-a-m%C3%A1laga-tras-conocer-que-hay-okupas-en-su-casa-y-recibe-una-paliza/ar-AA1c42Hc
aunque los medios de comunicación dice que recibió una paliza la verdad es que fue un intento de asesinato, pues fue apuñalado a conciencia 5 veces con una botella rota. Puedes ver el parte médico en el instagram de Dani https://www.instagram.com/p/CtFK6r-szko/
Fuente original: https://youtu.be/qAykfWi5kvc