© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr. Laurent Toubiana sur BFMTV : "Nous sommes face à une ÉPIDÉMIE SANS MALADES !!!"
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • August 24, 2020
23 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=hsbfEEs6KcI
C. Rémi : https://www.youtube.com/channel/UCaqCFUeBKjJNohC8J20kyeQ
Laurent Toubiana, épidémiologiste et chercheur à l’Inserm est invité sur BFMTV le 22 août 2020 pour discuter de la supposée deuxième vague du Coronavirus (Covid-19)
« Pour moi l’épidémie est terminée »
« Je n’ai pas d’opinion je suis un scientifique »
« Nous n’avons pas eu une épidémie d’infection mais d’angoisse »
« La population est à genoux à cause de ça »
« y’a-t-il plus de morts ? Non. »
« nous sommes face à une épidémie sans malade »
« pour l’instant il n’y a pas de rebond »
« confinement ou pas confinement, on a les mêmes résultats »
« Il y a eu beaucoup moins de morts en Allemagne car c’est un problème de comptage »
« Je prends beaucoup de risques en disant ça »
C. Rémi : https://www.youtube.com/channel/UCaqCFUeBKjJNohC8J20kyeQ
Laurent Toubiana, épidémiologiste et chercheur à l’Inserm est invité sur BFMTV le 22 août 2020 pour discuter de la supposée deuxième vague du Coronavirus (Covid-19)
« Pour moi l’épidémie est terminée »
« Je n’ai pas d’opinion je suis un scientifique »
« Nous n’avons pas eu une épidémie d’infection mais d’angoisse »
« La population est à genoux à cause de ça »
« y’a-t-il plus de morts ? Non. »
« nous sommes face à une épidémie sans malade »
« pour l’instant il n’y a pas de rebond »
« confinement ou pas confinement, on a les mêmes résultats »
« Il y a eu beaucoup moins de morts en Allemagne car c’est un problème de comptage »
« Je prends beaucoup de risques en disant ça »
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.