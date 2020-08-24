Dr. Laurent Toubiana sur BFMTV : "Nous sommes face à une ÉPIDÉMIE SANS MALADES !!!"

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2 views • August 24, 2020



C. Rémi :



Laurent Toubiana, épidémiologiste et chercheur à l’Inserm est invité sur BFMTV le 22 août 2020 pour discuter de la supposée deuxième vague du Coronavirus (Covid-19)



« Pour moi l’épidémie est terminée »

« Je n’ai pas d’opinion je suis un scientifique »

« Nous n’avons pas eu une épidémie d’infection mais d’angoisse »

« La population est à genoux à cause de ça »

« y’a-t-il plus de morts ? Non. »

« nous sommes face à une épidémie sans malade »

« pour l’instant il n’y a pas de rebond »

« confinement ou pas confinement, on a les mêmes résultats »

« Il y a eu beaucoup moins de morts en Allemagne car c’est un problème de comptage »

« Je prends beaucoup de risques en disant ça » 23 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=hsbfEEs6KcI C. Rémi : https://www.youtube.com/channel/UCaqCFUeBKjJNohC8J20kyeQ Laurent Toubiana, épidémiologiste et chercheur à l’Inserm est invité sur BFMTV le 22 août 2020 pour discuter de la supposée deuxième vague du Coronavirus (Covid-19)« Pour moi l’épidémie est terminée »« Je n’ai pas d’opinion je suis un scientifique »« Nous n’avons pas eu une épidémie d’infection mais d’angoisse »« La population est à genoux à cause de ça »« y’a-t-il plus de morts ? Non. »« nous sommes face à une épidémie sans malade »« pour l’instant il n’y a pas de rebond »« confinement ou pas confinement, on a les mêmes résultats »« Il y a eu beaucoup moins de morts en Allemagne car c’est un problème de comptage »« Je prends beaucoup de risques en disant ça » Keywords manipulationcovid19epidemie de peur

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