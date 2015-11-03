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Передача наград родственникам (03.11.15)
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14 views • May 20, 2022
3 ноября 2015 года в "Фонде славянской письменности и культуры" родственникам погибших добровольцев Данилы Попова, Никиты Романенко и Игоря Кокошникова были переданы серебряные медали "За боевые Заслуги".
После передачи награждения, обсуждали как продолжить поиски тела Игоря Кокошникова, позывной "Немой". Вот уже полтора года поиски его тела были безуспешными.
Когда Дмитрий, брат Игоря уже ехал обратно, он помолился про себя : "Брат, ты Святой, я не могу молиться за себя, как ты, попроси у Господа, чтоб он помог мне тебя найти." В это момент позвонила Ольга Ренева и сказала, что его брат найден. В это же время ребята привезли из Храма Христа Спасителя большую Икону Казанской Божьей Матери. И в тот момент, когда позвонил Дима и сообщил эту весть, Икона стояла у Стены Памяти, рядом с портретами наших ребят...
Низкий поклон и вечная слава всем добровольцам, которые отдали свои жизни за свободу Донбасса.
После передачи награждения, обсуждали как продолжить поиски тела Игоря Кокошникова, позывной "Немой". Вот уже полтора года поиски его тела были безуспешными.
Когда Дмитрий, брат Игоря уже ехал обратно, он помолился про себя : "Брат, ты Святой, я не могу молиться за себя, как ты, попроси у Господа, чтоб он помог мне тебя найти." В это момент позвонила Ольга Ренева и сказала, что его брат найден. В это же время ребята привезли из Храма Христа Спасителя большую Икону Казанской Божьей Матери. И в тот момент, когда позвонил Дима и сообщил эту весть, Икона стояла у Стены Памяти, рядом с портретами наших ребят...
Низкий поклон и вечная слава всем добровольцам, которые отдали свои жизни за свободу Донбасса.
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