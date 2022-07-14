Смерть на дне тарелки!

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Учёные медики сделали сенсационный вывод, который официально опубликован "В.О.З." - Всемирной Организацией Здравоохранения:
"Жареное мясо способствует развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний! Потребление красного мяса вдвое повышает риск диабета"!
Этот фильм поможет вам узнать:
чем опасны мясные продукты,
в чём состоит заговор диетологов,
кто кормит на убой все человечество.