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Video de capacitación 4: Tratamiento de Enfermedades Agudas y Crónicas con CDS
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259 views • December 26, 2021
Video de Entrenamiento #4 - Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con CDS (Solucion de Dioxido de Cloro)
En el video de entrenamiento #4 de la Universidad de TUA, aprenderás los protocolos para CDS.
Estos son los protocolos centrales del libro de Andreas Kalcker "Salud Prohibida" Las útiles hojas de cálculo, mencionadas por Brian estan en: https://bit.ly/CLO2-DIY-Spreadsheets (descarga directa: https://t.me/mms_health_videos/542)
En el video de entrenamiento #4 de la Universidad de TUA, aprenderás los protocolos para CDS.
Estos son los protocolos centrales del libro de Andreas Kalcker "Salud Prohibida" Las útiles hojas de cálculo, mencionadas por Brian estan en: https://bit.ly/CLO2-DIY-Spreadsheets (descarga directa: https://t.me/mms_health_videos/542)
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